Tribunal ordena quitar nombre de Trump del Kennedy Center y evita su cierre

Un juez federal frenó un importante plan impulsado por aliados del presidente Donald Trump sobre el Kennedy Center, al ordenar que se retire el nombre del mandatario de la institución cultural y evitar temporalmente su cierre programado para una extensa renovación.

La decisión fue emitida por el juez federal Christopher Cooper, quien concluyó que la junta directiva del centro excedió sus facultades al modificar el nombre oficial del recinto sin autorización del Congreso y al aprobar un cierre de dos años sin cumplir adecuadamente con sus obligaciones legales.

De acuerdo con información publicada por la prensa nacional, el fallo responde a una demanda presentada por la congresista demócrata Joyce Beatty, integrante de la junta del Kennedy Center, quien cuestionó tanto el cambio de nombre como la suspensión de actividades prevista para este verano.

El juez cuestiona las decisiones de la junta

En una resolución de 94 páginas, Cooper sostuvo que el nombre del Kennedy Center está protegido por la legislación federal que creó la institución y que únicamente el Congreso tiene la facultad de modificarlo.

“El Congreso le dio su nombre al Centro Kennedy, y solo el Congreso puede cambiarlo”, escribió el magistrado en su decisión.

El juez ordenó eliminar cualquier referencia al nombre de Trump en la fachada del edificio, materiales oficiales, plataformas digitales y señalización relacionada con el recinto cultural.

Asimismo, criticó el proceso mediante el cual se aprobó el cierre temporal del complejo para realizar renovaciones, señalando que la junta tomó una decisión “mal informada y aparentemente predeterminada”.

La polémica transformación impulsada por Trump

La controversia comenzó meses atrás, cuando Trump reemplazó a varios integrantes de la junta directiva por aliados políticos y funcionarios de su administración. Posteriormente, estos nombraron al mandatario presidente del consejo.

Más adelante, la junta aprobó rebautizar oficialmente el recinto como “Donald J. Trump and John F. Kennedy Center for the Performing Arts”, una medida que provocó cuestionamientos legales y fuertes críticas dentro de la comunidad artística estadounidense.

Según el fallo, la representante Beatty también fue privada indebidamente de participar con voto en una reunión clave donde se discutió el futuro de la institución.

Reacción en el mundo cultural

Los cambios promovidos por la nueva administración del centro generaron rechazo entre artistas, músicos y organizaciones culturales. Diversos intérpretes cancelaron presentaciones programadas y algunos directivos decidieron abandonar sus cargos.

Aunque Cooper frenó el cierre inmediato del Kennedy Center, aclaró que las reparaciones necesarias pueden continuar y que la junta podría reconsiderar una suspensión temporal de actividades siempre que cumpla con los procedimientos legales correspondientes.

El fallo representa uno de los desafíos judiciales más importantes contra los esfuerzos de Trump por reconfigurar instituciones culturales federales durante su segundo mandato.

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