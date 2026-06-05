Kennedy Center deberá eliminar el nombre de Trump antes del 12 de junio

El histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas deberá eliminar el nombre del presidente Donald Trump de su denominación oficial antes del 12 de junio, luego de que un juez federal determinara que la junta directiva excedió sus facultades al aprobar el cambio.

La decisión fue emitida por el juez federal Christopher Cooper, quien falló a favor de la congresista demócrata Joyce Beatty, integrante de la junta del centro cultural. La demanda cuestionó tanto el cambio de nombre de la institución como el plan para cerrar sus instalaciones durante dos años debido a un ambicioso proyecto de renovación.

Juez obliga a restaurar el nombre original

De acuerdo con un memorando interno obtenido por CBS News, los abogados del recinto ya instruyeron al personal para comenzar de inmediato la restauración del nombre original: The John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

El documento ordena modificar firmas de correo electrónico, membretes, documentos oficiales y toda referencia institucional que incluya el nombre de Trump. Además, establece que la señalización física y digital deberá ser corregida antes de la fecha límite fijada por el tribunal.

En su resolución, Cooper señaló que la junta no tenía autoridad para realizar unilateralmente un cambio de esta magnitud, especialmente tratándose de una institución creada por ley federal y vinculada al legado del expresidente John F. Kennedy.

Renovaciones y futuro incierto del recinto

La controversia también involucra un plan de renovación valorado en $257 millones, que contempla importantes obras estructurales. Aunque el juez reconoció que las mejoras son necesarias, aclaró que su decisión no impide un eventual cierre del centro, siempre que la junta vuelva a evaluar el proyecto conforme a los procedimientos legales correspondientes.

“El tribunal no pretende dictar cómo debe gestionarse el Centro”, escribió Cooper en su fallo. “Simplemente exige que la junta cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la ley”.

Por su parte, Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del Kennedy Center, afirmó que la institución acatará la orden mientras analiza las opciones legales disponibles. “Estamos cumpliendo con la decisión judicial mientras evaluamos cómo preservar esta revitalización y reconocer el liderazgo del presidente Trump”, indicó.

La disputa surge después de que Trump reemplazara a varios integrantes de la junta por aliados y funcionarios de su administración, quienes posteriormente impulsaron el cambio de nombre. La medida generó críticas de legisladores, expertos legales y figuras del mundo artístico, algunas de las cuales cancelaron presentaciones programadas en el recinto.

Con la orden judicial ya en marcha, el emblemático centro cultural de Washington se prepara para recuperar oficialmente el nombre que ha llevado durante décadas.

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