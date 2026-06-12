Trump apela fallo judicial que ordena retirar su nombre del Centro Kennedy

La administración del presidente Donald Trump apelará la decisión de un juez federal que ordenó retirar el nombre del mandatario del Centro Kennedy para las Artes Escénicas, una disputa que ha abierto un nuevo frente entre la Casa Blanca y el Poder Judicial sobre el control de una de las instituciones culturales más emblemáticas del país.

De acuerdo con información de AP, la notificación de apelación fue presentada el jueves ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, después de que la junta directiva del recinto, integrada por miembros seleccionados por Trump, votara a favor de solicitar la suspensión del fallo.

El origen de la batalla legal

El pasado 29 de mayo, el juez federal Christopher Cooper determinó que la incorporación del nombre de Trump al Centro Kennedy se realizó de manera ilegal y concluyó que únicamente el Congreso de Estados Unidos tiene la facultad de modificar oficialmente el nombre de la institución.

Como parte de su resolución, ordenó eliminar todas las referencias al mandatario antes de este viernes y también bloqueó los planes de la administración para cerrar temporalmente el recinto con el fin de realizar amplias renovaciones.

La decisión representó un revés para la estrategia impulsada por la actual directiva del centro, que incluso promovió el uso del nombre “Trump Kennedy Center” y autorizó la colocación física del apellido del presidente en la fachada del edificio.

Una institución transformada bajo Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha incrementado significativamente su influencia sobre el Centro Kennedy. Apenas unas semanas después de iniciar su segundo mandato, reemplazó a la anterior junta directiva por una integrada por aliados políticos.

La nueva administración del recinto ha impulsado una programación más cercana a los intereses del mandatario, incluyendo eventos como la presentación del documental “Melania”, protagonizado por la primera dama.

Reacciones en el mundo cultural

La controversia provocó una fuerte reacción entre artistas y figuras vinculadas al centro. Según la agencia antes citada, personalidades como Issa Rae, Bela Fleck y Louise Penny cancelaron presentaciones previstas, mientras que colaboradores como Ben Folds y Renée Fleming renunciaron a sus cargos.

Por su parte, el congresista demócrata Rick Larsen, integrante de la junta directiva, se opuso a la apelación.

“Espero dejar atrás estas distracciones y centrarme en apoyar las artes y el futuro del Centro”, declaró.

Mientras la apelación sigue su curso, el caso podría sentar un precedente sobre los límites de la influencia presidencial en instituciones culturales financiadas por el gobierno federal.

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