Joyeros belgas le obsequian a Donald Trump un impresionante anillo plagado de diamantes

Después de lograr que sus importaciones de diamantes quedaran exentas de aranceles, los miembros del Centro Mundial del Diamante de Amberes (AWDC) le obsequiaron al presidente Donald Trump un impresionante anillo del tamaño de un reloj, el cual está plagado de diamantes y otras gemas preciosas.

Isidore Mörsel, presidente del AWDC, le obsequió el anillo al mandatario republicano en nombre de la centenaria comunidad diamantífera.

“Que este anillo sirva como un recordatorio perdurable de que la verdadera unión, como los diamantes naturales más finos, se forja bajo presión, resiste el paso del tiempo y brilla con mayor intensidad cuando se basa en la confianza”, expresó.

La llamativa pieza fabricada en oro macizo tiene incrustados 321 diamantes, 56 zafiros, 13 esmeraldas y seis rubíes.

El anillo cuyo valor ronda entre $25,000 y $35,000 dólares, fue elaborado por David Gotlib, un famoso joyero establecido en Amberes, Bélgica.

Un anillo diseñado para el presidente estadounidense Donald Trump fue proyectado en una pantalla durante el evento America 250 llevado a cabo en Bruselas. (Crédito: Virginia Mayo / AP)

En cuanto a su diseño se refiere, en la joya se aprecian decenas de diamantes formando dos letras “T” grandes junto a la bandera estadounidense y los números “1776” y “2026”.

Adicionalmente, otras decenas de gemas enmarcan los números 45 y 47 con la forma del logotipo de Superman.

La imagen de un águila con diamantes dándole forma a sus alas mientras sostiene un escudo de rubí y sujeta una rama de olivo de esmeraldas, así como la frase “250 AÑOS EE.UU.” grabada en oro de 18 quilates, complementan la pieza en cuyo interior lleva grabada la frase “Hecho en Amberes para Donald John Trump”.

Cabe señalar que, en septiembre del año pasado, el AWDC anunció haber “conseguido un arancel de importación del 0%” para las exportaciones de Amberes a Estados Unidos, las cuales anualmente superan $2,000 millones de dólares en diamantes pulidos.

El anillo le fue entregado a Bill White, embajador de Estados Unidos en Bélgica, para hacérselo llegar al mandatario de 80 años quien sólo conoce el obsequio a través de fotografías.

“Un agradecimiento muy especial a mis amigos de Amberes por el magnífico anillo Freedom 250”, expresó Donald Trump a través de un video grabado de manera anticipada.

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