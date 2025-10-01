Gobierno de Florida dona un terreno de $67 millones de dólares para construir la biblioteca de Trump

Una semana después de que el gobernador Ron DeSantis puso sobre la mesa una propuesta para ceder terrenos de Florida para construir la biblioteca del presidente Donald Trump, el gabinete del “Estado del Sol” votó por unanimidad para cederle un terreno de $67 millones de dólares a la fundación a cargo del proyecto.

“Tener la Biblioteca Presidencial Trump en Miami será beneficioso para Florida, para la ciudad y para el Miami Dade College.

Ningún estado ha apoyado la agenda del presidente más que el Estado Libre de Florida, y me enorgulleció liderar el exitoso esfuerzo para albergar esta histórica biblioteca presidencial aquí mismo, en su estado natal”, expresó DeSantis.

De esa manera, se logró la aprobación para que en un terreno de 2.63 acres, actualmente utilizado como estacionamiento del Miami-Dade College, pueda desarrollarse el proyecto con el cual se le rendirá tributo al republicano de 79 años quien en dos periodos distintos ha guiado el destino de la nación.

Dicho sitio se encuentra a un costado de la Torre de la Libertad, símbolo icónico de la comunidad inmigrante cubana de Florida.

“Fue un honor votar a favor de convertir Florida en la futura sede de la Biblioteca Presidencial del presidente Trump. Espero con interés las historias patrióticas que la Fundación de la Biblioteca Trump mostrará a las futuras generaciones en el Estado Libre de Florida”, indicó el fiscal general James Uthmeier.

Ron DeSantis se encuentra en la recta final de su gobierno y se especula que su intención es volver a postularse como aspirante a la presidencia en 2028. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Algunos detractores del proyecto, argumentaron que la parcela universitaria estaba destinada a fines educativos y no para incrementar el ego de Trump.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Eric Trump, hijo del actual jefe de la nación, les agradeció a los republicanos DeSantis y a James Uthmeier, fiscal general de Florida describiéndolos como “socios increíbles en este esfuerzo”.

“Será la biblioteca presidencial más grande jamás construida, en honor al mejor presidente que nuestra nación haya conocido”, escribió.

Cabe señalar que la fundación de la biblioteca presidencial Trump cuenta con cinco años para arrancar la construcción, pero hasta el momento se desconoce la dimensión de la misma.

Se ha llegado a mencionar que, llegado el momento, el lujoso avión que la familia real de Qatar recientemente le obsequió a Donald Trump sería instalado en el parte del terreno.

Sigue leyendo:

• Importantes donantes demócratas se niegan a aportar dinero para construir la biblioteca de Joe Biden

• Biden pretende recaudar fondos para construir su biblioteca presidencial y hasta un museo

• El Pentágono aceptó que la familia real qatarí le donara su lujoso avión a Donald Trump