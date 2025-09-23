Ron DeSantis pretende congraciarse con Trump garantizándole un terreno donde construir su biblioteca

Sobre la recta final de su gobierno, Ron DeSantis, gobernador de Florida, estáhaciendo todo lo posible para limar cualquier aspereza generada con el presidente Donald Trump e incluso pretende que se le otorgue un terreno donde pueda construir su biblioteca en cuando decida hacerlo.

El mismo personaje que asumió la pose de presunto rival de Trump durante la carrera por representar al Partido Republicano en las elecciones presidenciales, anunció a través de un comunicado que, durante la reunión de la Junta de Fideicomisarios del Fondo Fiduciario para Mejoras Internas —la cual se efectuará el 30 de septiembre— presentará un plan para destinar un feudo de 2.6 acres ubicado en el condado de Miami-Dade para la edificación de la biblioteca de Donald Trump.

“El presidente Trump ha logrado resultados para el pueblo estadounidense y ha tenido un impacto duradero en la historia de nuestra nación. Ningún estado ha implementado mejor la agenda del presidente que el Estado Libre de Florida, y sería un honor para nosotros albergar su biblioteca presidencial aquí”, indica parte de la misiva.

El terreno donde se pretende incluso encontrarle espacio al avión que la familia real de Qatar le obsequió a Trump actualmente es utilizado como estacionamiento del Miami-Dade College.

Ron DeSantis ha hecho todo lo posible para ser visto como uno de los grandes aliados del jefe de la nación, pero diversos analistas advierten sobre un posible interés detrás de su solidario respaldo.

Ron DeSantis no ha logrado convencer al presidente de apoyar a su esposa para que se convierta en candidata a gobernadora de Florida. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Hasta hace muy poco, en Florida cobró fuerza la versión de que un grupo de donantes importantes apoyaba una hipotética candidatura de Casey DeSantis como gobernadora.

Lo controversial del asunto fue la posición asumida desde Washington al respaldar al representante Byron Donalds para así cerrarle la posibilidad a la familia DeSantis de continuar gobernando al “Estado del Sol”, donde surgieron señalamientos sobre una indebida entrega de $10 millones de dólares provenientes de recursos gubernamentales dirigidos hacia la Fundación Hope Florida.

En dicha organización se maneja un programa de asistencia social promocionado como el logro emblemático de la primera dama Casey DeSantis a quien, desde mayo, ya no se le ha visto tan activa levantando la mano dispuesta a relevar a su esposo al frente del gobierno.

Otro punto que llama la atención es la manera tan rápida como el mandatario de Florida se alineó con Trump en su propuesta de tener espacios a donde enviar a los extranjeros carentes de estatus legal mientras surgen las órdenes correspondientes para deportarlos.

En sentido, Ron DeSantis no sólo aportó los recursos necesarios para montar “Alligator Alcatraz” en el interior de una Reserva Nacional, sino que además acondicionó las instalaciones de la Institución Correccional Baker para convertirlas en el “Depósito de Deportación”, con sede en Sanderson.

Y todavía para ser mejor evaluado por la Casa Blanca, el conservador se comprometió con Trump a abrir el “Panhandle Pokey” (la cárcel del Panhandle) en el noroeste de Florida.

Sin embargo, la mejor prueba de fraternidad de DeSantis hacia el jefe de la nación podría ser asignarle el espacio donde pueda desarrollar el proyecto arquitectónico tan anhelado como es su biblioteca.

