Aumenta la presión hacia Ron DeSantis por destinar dinero del gobierno a la Fundación Hope Florida

Haber destinado $10 millones de dólares del presupuesto gubernamental a la Fundación Hope Florida, organización ligada su esposa Jill Cassey, le está generando severas críticas a Ron DeSantis, incluso de miembros de su propio partido.

La ley del estado de Florida estipula que el dinero entregado por acuerdos debe ser colocado en un fondo fiduciario estatal o en el fondo de ingresos generales, con el objetivo de que los legisladores determinen cómo se puede gastar.

Sin embargo, el gobernador DeSantis pasó por alto dicho requisito y, sin consultar a nadie, decidió disponer del dinero para ayudar a la fundación creada por la madre de sus tres hijos.

La primera dama en el “Estado del Sol” estuvo a cargo del lanzamiento Hope Florida en 2021 presentándola como un programa de asistencia social diseñado para ayudar a las personas a depender menos de los programas financiados por los contribuyentes.

Sin embargo, nunca se ha revelado públicamente los nombres de las iglesias y organizaciones sin fines de lucro a las cuales beneficia.

A pesar de ello, al gobierno de su esposo tampoco parece no interesarle esclarecer la información.

Los detractores de la familia DeSantis aseguran que el dinero se utilizó indebidamente para apoyar la campaña contra una medida electoral que habría legalizado la marihuana recreativa en el estado, en noviembre.

Otro punto en contra del gobernador republicano es que la millonaria cantidad formaba parte de un acuerdo de conciliación que involucraba a Centene, el mayor contratista de Medicaid del estado.

Conforme se vayan acercando las elecciones en Florida la presión de los detractores de Ron DeSantis se irá fortaleciendo. (Crédito: Charlie Neibergall / AP)

Sin embargo, el gobernador de Florida asegura que la información carece de sustento y todo se trata de una maniobra para tratar de ensuciar su imagen y la de su esposa al temer que continúe adelante con sus aspiraciones de relevarlo en el cargo, pues su popularidad es mayor a la de otros conservadores que aspiran a convertirse en el candidato republicano de cara a las elecciones del siguiente año.

“Algunas personas se sienten amenazadas por la primera dama. Seamos claros al respecto. Ellos lo saben; la vieron aquí. Si piensan en 2026 y tienen un caballo, no la quieren cerca. Están muy preocupados porque le da mil vueltas a su gente. Todos lo saben”, expuso en una reunión con varios medios informativos.

En respuesta, en una entrevista concedida a la diario The Hill, el republicano Alex Andrade, presidente del Subcomité de Presupuesto de Salud de la Cámara estatal, le reprochó al gobernador su manera de proceder.

“Es simplemente indignante. Me resulta impactante que haya sido tan descuidado y descarado al hacer lo que hizo con ese dinero.

No me importa si su esposa se postula a gobernadora. Dado el reconocimiento que recibe por la Fundación Hope Florida y el programa Hope Florida, me sorprende su incompetencia al gestionarlo todo”, señaló.

