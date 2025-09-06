Biden pretende recaudar fondos para construir su biblioteca presidencial y hasta un museo

Joe Biden, expresidente de la nación, puso en marcha una campaña con el objetivo de recaudar fondos para construir su biblioteca presidencial, proyecto donde incluye un museo inmersivo.

Con el objetivo de que su gestión al frente de la Casa Blanca no quede en el olvido, el demócrata de 82 años está decidido a reunir cientos de millones de dólares a través de donativos que le permitan cristalizar una ambiciosa obra arquitectónica en Delaware.

Bajo dicho enfoque, la Fundación Joe y Jill Biden aprobó a una junta directiva compuesta por 13 personas para dirigir el proyecto.

La lista de elegidos está encabezada por Antony Blinken, exsecretario de Estado; Steve Ricchetti, exasesor de la Casa Blanca; y John Rufus Gifford, experto recaudador de fondos para el Partido Demócrata.

Aunque la construcción y el apoyo a la programación de las bibliotecas surge de fondos privados donados a organizaciones sin fines de lucro, los montos de dinero con que suelen concretarse este tipo de obras arquitectónicas se han incrementado considerablemente a lo largo de los años.

Inaugurada en 1997, la biblioteca George H. W. Bush tuvo un costo cercano a $43 millones de dólares.

Joe Biden pretendía prolongar su gestión en la Casa Blanca, pero sus propios compañeros de partido lo obligaron a renunciar cediéndole la estafeta a Kamala Harris. (Crédito: David J. Phillip / AP)

Posteriormente, la de William Jefferson Clinton rondó en $165 millones de dólares.

Con respecto al proyecto dedicado a George W. Bush se estima que alcanzó $500 millones de dólares.

No obstante, dicha cifra será opacada por el costo del centro presidencial de Chicago, obra en tributo a Barack Hussein Obama II, cuya inauguración está prevista para el año próximo, esto después de invertirle cerca de $1,500 millones de dólares.

Aunque Donald Trump podría ya haber arrancado con la construcción de su biblioteca, optó por aguardar al final de su segundo mandato.

Al margen del costo que significará, está estipulado que el avión obsequiado por la familia real de Qatar con el objetivo de apoyarlo en sus traslados y cuyo valor ronda en $400 millones de dólares, forme parte de la obra construida en honor al republicano.

Mientras tanto, la biblioteca dedicada a Joe Biden se encuentra en sus primeras etapas de planificación, así que se desconoce el monto demandado para su edificación, pues desea incluir un museo inmersivo que detalle sus cuatro años al frente del gobierno, además de espacios educativos y áreas para albergar reuniones políticas.

