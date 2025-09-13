Importantes donantes demócratas se niegan a aportar dinero para construir la biblioteca de Joe Biden

Más de media docena de importantes personajes que abrieron la chequera el año pasado para respaldar las aspiraciones de Joe Biden para contender por la presidencia de la nación ahora se niegan a aportar más dólares en donativos para construir un complejo arquitectónico donde estaría su biblioteca.

Mientras trata de evitar que el cáncer continúe avanzando en su organismo, el expresidente de 82 años pretende poner en marcha un ambicioso proyecto donde no sólo pueda exponer los logros de su trabajo al frente la Casa Blanca, sino que además permita aglutinar a los miembros del Partido Demócrata para celebrar en eventos masivos.

La semana pasada, la Fundación Joe y Jill Biden aprobó a una junta directiva compuesta por 13 personas para dirigir el proyecto donde también se incluye un museo.

Debido a que los montos de dinero con que suelen concretarse este tipo de obras, se debe recurrir fondos privados donados a organizaciones sin fines de lucro.

A partir de ello, el político de Pensilvania está decidido a reunir varios cientos de millones a través del apoyo de quienes financiaron su campaña.

Sin embargo, después del fracaso que tuvo Biden y hasta cierto modo molestos por que haya elegido a Kamala Harris para cederle la estafeta, hay quienes no sólo rehúyen a aportarle más donativos, si no que algunos desean un reembolso de su dinero, esto de acuerdo con un sondeo realizado por la cadena de televisión CBS.

“Quiero un reembolso de $800,000 dólares. No creo que jamás se construya una biblioteca a menos que sea un bibliobús de los viejos tiempos”, expresó John Morgan, abogado de Florida, quien creyó posible que por segunda ocasión Biden se impondría a Donald Trump en la boleta sin imaginar que la cúpula de su propio partido terminaría obligándolo a renunciar a la candidatura.

Biden pretendía prolongar su estancia en la Casa Blanca a sabiendas de que estaba enfermo. (Crédito: Bonnie Cash / EFE)

Otros donantes consultados bajo condición de mantener en resguardo su identidad también reconocieron no estar abiertos a firmar más cheques en favor del expresidente en gran medida frente al temor de quedar expuestos ante los ojos de Donald Trump.

El último proyecto arquitectónico ligado a un expresidente es la construcción del centro presidencial de Chicago, obra en tributo a Barack Hussein Obama II, cuya inauguración está prevista para el año próximo, esto después de invertirle cerca de $1,500 millones de dólares.

Tomando en cuenta los incrementos en las obras de las bibliotecas de otros expresidentes, el proyecto de Biden sería todavía más costoso, pero la limitante es saber de dónde se obtendrá todo el dinero requerido.

