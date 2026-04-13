Así van las votaciones hoy 13 de abril en “La Casa de los Famosos 6”

Hoy, martes 13 de enero, “La Casa de los Famosos 6” vivirá un nuevo proceso de eliminación. Y las votaciones indican que hay varios habitantes colgando de un hilo. Los que están en peligro son: Horacio Pancheri, Caeli, Yoridan, “El Divo” y Kenzo. Los votos de todos los antes mencionados han estado menguando considerablemente.

Eso sí, los dos que más han estado visitando el último lugar de votaciones son Yoridan Martínez y Kenzo. Ahora bien, la posibilidad más alta es que hoy salga de la competencia un “guerrero de la luz”, sobre todo porque desde el lunes la producción, a través de “La Jefa”, indicó que: “Tierra verá la luz y el agua se derrama”.

Después de este mensaje, el público entendió que existía una alta posibilidad de que esta semana los del equipo de Fabio Agostini experimentaran una semana perfecta. Cosa que ha sido así desde la prueba del líder, pasando por el miércoles de nominación y el domingo de salvación. No fue solo que Laura G se convirtiera en líder, sino que además subió con ella a la suite a Yoridán Martínez, apoyando la lectura del falso romance que tanto apoyó la producción.

Después, el cuarto tierra obtuvo la única nominación plausible para poder eliminar a un “guerrero de la luz”, que dio como resultado una placa multitudinaria. A esto hay que sumarle que Laura mantuvo en su poder la salvación.

Tomando en cuenta todo lo anterior, hoy es posible que el eliminado sea Kenzo, pareja de Caeili dentro de la competencia. Un romance real y concreto que la producción nunca expuso, nunca aprovechó y al que nunca le dio cámara.

¿Sacarán a “El Divo” por lo que pasó con Celinee Santos Frías en la fiesta del viernes? Jimena Gállego dio a entender en un live que, como la dominicana no se había quejado ni molestado, probablemente no pasaría nada, ya que el ruido era más por parte del público afuera que de la misma Celinee.

Solo recordemos que cuando Dania Méndez vivió una experiencia indebida en “Big Brother Brasil”, ellos no esperaron a que la mexicana se quejara; simplemente tomaron acciones y expulsaron a los habitantes involucrados.

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