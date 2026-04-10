“Pica y se extiende” vuelve el 12 de abril con invitadas especiales: Yina Calderón, Julia Argüelles y Madison Anderson

La premisa del regreso de “Pica y se extiende” es exponerle al público lo “último del mundo del entretenimiento y lo más candente de ‘La Casa de los Famosos 6‘”. Su retorno a la pantalla chica está previsto para el 12 de abril a las 10 p. m./9 c por Telemundo.

Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6” hoy 10 de abril

Repiten como conductores del programa Lourdes Stephen y Carlos Adyan. Ambos talentos son altamente reconocidos en la televisión hispana. En el caso de Stephen, gracias al programa “Al Rojo Vivo”, en donde conduce junto a Jéssica Carrillo. Mientras que Adyan es uno de los estelares del programa “En Casa con Telemundo”.

Lourdes Stephen también conductora de “Al Rojo Vivo”. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

La combinación dinámica de ambos es lo que un programa como “Pica y se extiende” necesita. Sobre todo porque mientras Carlos Adyan es picante en sus comentarios y evaluaciones sobre el mundo de los famosos y sus escándalos, Lourdes Stephen trabaja desde el equilibrio y la picardía.

Carlos Adyan también conductor de “En Casa con Telemundo”. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

En su noche de estreno, “Pica y se extiende” contará con la participación de Madison Anderson, quien es reconocida dentro de la cadena por haber sido la ganadora de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”, y junto a ella estará también Julia Argüelles, la séptima eliminada de la actual edición.

Así mismo, veremos la reaparición de Yina Calderón, una de las participantes más polémicas de “La Casa de los Famosos Colombia” en 2025 y actual analista del reality por Telemundo.

Sigue leyendo más de Telemundo aquí:

Univision vs. Telemundo: El público ha decidido que estos son los programas que quiere ver

Yina Calderón afirma que ya no volverá a las galas de “La Casa de los Famosos 6”

¿‘El portal’ es la peor dinámica de “La Casa de los Famosos 6”? Insólito momento entre Jennifer Colón y Celinee Santos