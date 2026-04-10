Univision vs. Telemundo: El público ha decidido que estos son los programas que quiere ver

El público hispano a menudo sale ganando. Dos televisoras potentes se plantan diariamente frente a su teleaudiencia con un menú televisivo atractivo con el cual buscan complacer los gustos de unos y de otros. La competencia es feroz y el éxito es para ambas cadenas: Telemundo y Univision. Eso sí, hay programas que son los favoritos indiscutibles del público televidente.

Univision compartió recientemente cuáles son los programas de menú que están siendo favorecidos por su público, por encima de la programación de Telemundo. Y todo indica que el programa “Juego de Voces“, conducido por Angélica Vale, y “Mi verdad oculta“, protagonizada por Susana González y Omar Chocarro, impulsaron ventajas de audiencia de dos dígitos sobre Telemundo durante todo el mes.

Es crucial recalcar los horarios y las fechas de transmisión de estas dos producciones. Porque aunque ambos proyectos están ganando destacado rating para Univision, “La Casa de los Famosos 6” de Telemundo tiene un horario diferente; sin embargo, una parte de la gala emitida de lunes a viernes sí entra dentro del horario de la telenovela de Chocarro y González. También ocurre lo mismo con el estreno de las nueve de la noche, “Mi rival”, con Sebastián Rulli y Ela Velden.

Sobre los horarios, por ejemplo, “Juego de voces” es un programa que se transmite los domingos por Univision en el horario de las 8 p. m./7 p. m., mientras que “Mi verdad oculta”, la telenovela, se emite de lunes a viernes a las 8 p. m. Este/7 p. m. Centro.

¿Y “La Casa de los Famosos 6”?

En el caso de “La Casa de los Famosos 6” son diferentes. El exitoso reality de Telemundo se transmite de lunes a viernes y domingos a las 7 p.m./6 c. por Telemundo y Peacock. Es decir, la gala empieza a las siete de la noche y termina a las 10. Por lo tanto, la segunda hora de la gala conducida por Javier Poza y Jimena Gállego mantiene una aceptable audiencia, pero aparentemente no es superior a la de “Mi verdad oculta”.

Entonces, ¿cuál es el rating de “Mi verdad oculta”? Según información de Nielsen, la telenovela se posicionó como el drama número uno del horario estelar entre los hispanos de EE. UU., mientras que el estreno de “Mi rival” colocó también a Univision como la cadena número uno en el horario de las 9 p. m. de lunes a viernes durante el mes pasado.

¿Entonces, la tercera hora de “La Casa de los Famosos 6” tampoco supera, por ahora, a la historia de Renato y Bárbara? Según los reportes de Nielsen y Big Data Plus Panel NPM para Univision, así es.

Ahora, el comunicado de prensa de Univision explica que este release es en referencia al mes de marzo. La red reportó un sólido crecimiento interanual, con un aumento en el horario estelar del +20% entre televidentes totales y del +15% entre adultos 18–34.

Mientras que el horario diurno creció un +14% y +41%, respectivamente. Estos avances sitúan a la cadena dentro de un grupo selecto con los niveles de audiencia más altos que registran crecimiento interanual en un entorno competitivo. En marzo, TelevisaUnivision capturó una participación del 58% de la audiencia de televisión en español entre adultos de 18–49 años, tanto en el horario estelar como en el día total. Aquí estamos hablando de “Despierta América” frente a “Hoy Día” de Telemundo.

Reflexionando…

Cabe señalar que el rating de “La Casa de los Famosos 6“ comenzó con problemas, y es que los primeros dos meses de programa han sido caóticos a nivel de contenido. La estrategia de producción para reducir los índices de violencia en el programa ha generado una decepción generalizada entre los televidentes, dado que la autoridad para decidir recae en ‘La Jefa’, es decir, en la producción del reality.

Por otra parte, también es confuso que los conductores del programa sigan hablando y reflexionando sobre el juego de los participantes, ignorando el trabajo de los fandoms, cuando el show ya lleva seis temporadas al aire.

La “ignorancia” se vale durante la primera y tal vez durante parte de la segunda temporada. Pero con seis ediciones en su haber, ya todos sabemos que la mayoría del público del reality sabe de qué se trata el show. No puede ser que todo el discurso y las opiniones se generalicen sobre la base de una minoría. ¡El público no es tonto!

Sigue leyendo más de Univision y Telemundo aquí:

Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6” hoy 9 de abril

Univisión: ¿Desiguales se coloca por encima de “La Mesa Caliente” al celebrar su segundo aniversario?

Laura G no quiere nada con Yoridan y “La Jefa” asegura la victoria del cuarto ‘Tierra’ en la nominación de esta noche