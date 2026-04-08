Laura G no quiere nada con Yoridan y “La Jefa” asegura la victoria del cuarto ‘Tierra’ en la nominación de esta noche

“Tranquilo team Laura G., que yo no vine a enamorarme. No se me desesperen, yo aquí nada. No va a pasar nada, no me interesa nadie. Tranquilos“, dice Laura G., la actual líder de la semana en “La casa de los Famosos 6“.

Anoche, durante la gala del programa en vivo, los conductores y algunos panelistas apuestan fuertemente por un supuesto romance entre Laura G y Yoridan Martínez. Y la verdad es que ella nunca ha dado señales de sentirse cómoda con esta situación y mucho menos interesada en el excampeón de Exatlón Estados Unidos.

Hoy, durante la prueba del presupuesto, el team de “Laura G” envió un carrito para la colombiana pidiéndole que no se desenfoque. A esto hay que sumarle que todos los carritos que llegan a la casa sobre el juego del cubano lo describen como un traidor.

Por alguna razón, Yoridan insiste en que su juego nunca ha sido a base de traiciones, pero dentro y fuera de la casa todos tienen una opinión diversa y para muchos sí ha jugado a traicionar.

Hoy, por la gala de nominación, el cubano está luchando con argumentos contundentes por asegurarse una semana más dentro de la casa sin pisar el cuarto de eliminación. Y ojo, que por el mensaje de “La Jefa”, todo indica que Yoridan podría salvarse una semana más, gracias a una “ruleta rusa” que hoy beneficiará por completo al cuarto tierra, según advierte la producción a través de su mensaje en “X”.

“La Jefa”, al mejor estilo de Mhoni Vidente, anuncia que “Tierra hoy verá la luz y que Agua se derrama”. ¿Esto quiere decir que sin ver la prueba ya ella sabe el resultado de la nominación de esta noche?

¡RULETA RUSA! La casa está de cabeza, HOY en noche de nominaciones, Tierra ve la luz y Agua se derrama. Laura G sentencia a Kenny y lleva a Yoridan a la suite. Celinee está en Fuego, Horacio en la mira y yo tengo un as bajo la manga. #LCDLF6 7PM/6C solo por Telemundo y Peacock — La Jefa (@LaJefaTLMD) April 8, 2026

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