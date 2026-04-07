En la octava semana, Fabio Agostini le pregunta a “La Jefa” cómo nominar en “La Casa de los Famosos 6”

Dentro de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos“, nos hemos podido dar cuenta de que no todos los habitantes entraron preparados para la competencia, ya que no todos tenían una idea clara sobre el tipo de juego que se requiere en esta producción.

Esto ha llegado a tal punto que en la semana ocho, Fabio Agostini ha tenido que conversar con “La Jefa” para saber cómo nominar y cómo no caer en complot para armar una estrategia para la gala del próximo miércoles 8 de abril.

Este descuido, de no saber cómo jugar en este proyecto, por parte de varios habitantes del cuarto tierra, les ha pasado factura desde la primera semana. Porque nunca le dieron prioridad a la convivencia y restringieron así tanto al público como al resto de habitantes, cerrándoles la oportunidad de poder no solo conocerlos, sino entenderlos.

Desde la primera semana, a muchos de estos habitantes, Zoe Bayona, Oriana Marzoli, Fabio Agostini y Kunno, la palabra estrategia parecía provocarles rechazo. Razón por la cual nunca la consideraron conveniente para mover sus piezas de juego dentro de la casa. La falta de valor que le dieron a dicha palabra no les permitió reconocer la necesidad de conocer a los adversarios.

¡El peor error es subestimar a tu enemigo!

Por ejemplo, aun y cuando el cuarto tierra contara con cuatro personalidades reconocidas en el mundo de las redes sociales y de los realities. Es importante saber detectar en qué países son conocidos, y cuántos de estos votos cuentan dentro del juego de “La Casa de los Famosos” de Telemundo en Estados Unidos.

Es decir, puedes ser muy famoso en Suramérica y Europa, pero si en EE. UU. no te conocen, la verdad es que aspiras entonces a presentarte ante un público que tiene gustos y valoraciones diferentes al resto de Latinoamérica.

Desde esta óptica, entonces, lo más importante es identificar cuáles participantes del resto de la casa ya han trabajado con la cadena antes y, por ende, son conocidos o reconocidos por el público hispano, tanto para bien como para mal. Aquí es donde empiezas a reconocer el valor personal y el de los otros.

Tomando en cuenta lo anterior, empecemos a mencionar cuáles famosos del resto de habitaciones —agua y fuego— son conocidos en Estados Unidos:

“Los 50”: Curvy Zelma, Divo y Josh Martínez.

Curvy Zelma, Divo y Josh Martínez. “Exatlón Estados Unidos”: Yoridan Martínez.

Yoridan Martínez. “Top Chef VIP”: Curvy Zelma, Laura Zapata, Horacio Pancheri y Celinee Santos.

Curvy Zelma, Laura Zapata, Horacio Pancheri y Celinee Santos. “Telenovelas”: Laura Zapata, Horacio Pancheri, Julia Argüelles, Vanessa Areas y Sergio Mayer.

Laura Zapata, Horacio Pancheri, Julia Argüelles, Vanessa Areas y Sergio Mayer. “La Isla Desafío Extremo”: Sergio Mayer.

Sergio Mayer. “La Casa de los Famosos All-Stars -panelista-“: Sergio Mayer.

Sergio Mayer. Carrera televisiva y trayectoria: Laura Zapata, El Divo, Sergio Mayer, Luis Coronel y Horacio Pancheri.

Laura Zapata, El Divo, Sergio Mayer, Luis Coronel y Horacio Pancheri. Cantante: Luis Coronel y “El Divo”

Luis Coronel y “El Divo” Expertos en realities: Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Zoe Bayona, Josh Martínez y Kenny.

Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Zoe Bayona, Josh Martínez y Kenny. Celebridades de las redes sociales: Kunno y Caeli.

Ante una lista como esta, vas entonces encontrando quiénes tienen muchas posibilidades de éxito o fracaso en la competencia de cara a las votaciones populares. ¿Qué nombres se repiten más, en qué proyectos o rubros de las artes?

Si han estado en más de dos realities de Telemundo, sabes entonces que la gente al menos conoce el nombre. Si además de haber participado en los programas de la cadena son artistas que forman parte de las noticias del mundo del entretenimiento por trayectoria o escándalo, entonces sabes que algún nivel de influencia tiene.

No hacer este trabajo como parte de la tarea de aceptar pertenecer a este proyecto es lo que ha generado que el cuarto tierra esté viviendo un “jaque mate técnico”.

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