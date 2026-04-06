¿Oriana Marzoli le retira su apoyo a Stefano y niega su reingreso a “La Casa de los Famosos 6”?

Esta semana han corrido varios rumores sobre el posible reingreso de exhabitantes a “La Casa de los Famosos 6“. Muchos han asegurado que una de esas personas sería Oriana Marzoli. Y la verdad es que esto nunca ha sido una posibilidad real, a tal punto que la venezolana ha salido a desmentir dicha información.

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Ahora bien, hoy es día de eliminación en dicho reality, en donde todos sus excompañeros del cuarto tierra están nominados y en peligro de salir de la competencia. Hablamos de: Fabio Agostini, Stefano, Laura G, Julia Argüeles y “El Divo”.

De todos los que están en la placa, el apoyo de Oriana está mucho más orientado hacia Agostini. Y deja claro que no está a favor de Stefano. Sobre todo porque ella ha podido ver cómo este habla mal de ella, ahora que ha sido expulsada del juego.

El video sobre sus comentarios acerca de no reingresar al reality y sus opiniones sobre Stefano está en TikTok; aquí te dejamos un extracto de esta conversación.

Oriana siempre tuvo desencuentros con Stefano debido a su forma de jugar y de convivir. Ahora que está fuera de juego, Oriana sigue comprobando que sus sospechas sobre Stefano no estaban del todo mal. En efecto, al brasileño nunca le gustaron las formas ni el trato de la venezolana hacia él.

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