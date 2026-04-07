Julia Argüelles es la séptima eliminada de “La Casa de los Famosos 6”

Anoche en “La Casa de los Famosos 6” se vivió la eliminación de Julia Argüelles. La actriz mexicana se convirtió en la séptima habitante en quedar fuera de la competencia gracias a los pocos votos que recibió tras su “polémico juego de personalidades” dentro del reality.

Argüelles estuvo varias veces nominada y regresó alrededor de cuatro ocasiones; sin embargo, nunca lo hizo por superioridad numérica, sino por los intereses del público y las prioridades de ellos a la hora de eliminar a un nominado.

Previo a la eliminación de Julia, los fandoms ya cuentan con los siguientes habitantes fuera de juego: Zoe Bayona, Lupita Jones, Sergio Mayer, Vanessa Areas, Kunno, Jailyne Ojeda y la expulsada Oriana Marzoli.

Tras su salida, Julia insiste en que lo que vimos mayoritariamente dentro de “La Casa de los Famosos 6” fue un personaje.

Lamentablemente, en estas siete semanas, entonces, el público nunca tuvo la oportunidad de conocer al verdadero ser humano. Ya que previo a su “transformación” tampoco fue mucho lo que se logró vislumbrar de su persona, porque siempre estuvo generando poco contenido como para aparecer constantemente en el lente de la cámara.

Admite además que sus constantes provocaciones hacia Laura Zapata siempre fueron con el objetivo de sacarla de quicio para generar contenido. Declaración que ha sido celebrada por muchos de sus fans, pero también rechazada por aquellos que siempre consideraron que Julia jugó en convertir a Zapata en su víctima dentro de la casa.

Sea como sea, Julia fue eliminada anoche por voto popular y ahora el cuarto tierra está feliz porque ningún habitante de sus filas principales quedó fuera de juego. Sin embargo, han perdido seis puntos al nominar. Esto los ha dejado con cinco habitantes frente a los nueve de la alianza “fuagua”.

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos 6” aquí:

¿Oriana Marzoli le retira su apoyo a Stefano y niega su reingreso a “La Casa de los Famosos 6”?

Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6” hoy 6 de marzo

Héctor Sandarti critica el clima de agresión en “La Casa de los Famosos 6”