¿’El portal’ es la peor dinámica de “La Casa de los Famosos 6”? Insólito momento entre Jennifer Colón y Celinee Santos

Anoche, por primera vez en “La Casa de los Famosos“, la producción inauguró la dinámica “El Portal”, un espacio en donde los habitantes se exponen a lo desconocido. Anoche, la primera en vivir esta experiencia durante la sexta temporada de este formato fue Celinee Santos.

¡Celinee Santos vs. Jennifer Colón!

La habitante se enfrentó a un careo con Jennifer Colón, una exreina de belleza originaria de Puerto Rico. Colón llegó para ejercer su derecho de réplica ante una serie de declaraciones que Santos realizó sobre su experiencia en el certamen del Miss Universo, en el que ambas compitieron en el año 2026.

Mientras que Colón iba lista con todos sus argumentos, Celinee se paraba frente al ‘dichoso’ portal sin tener un rumbo fijo. La dinámica, basándonos en el primer episodio, parece haberse concebido bajo la premisa de enfrentar a un habitante con su máximo némesis en la vida real. Cuando se supone que, según “La Jefa” y los conductores -Javier Poza y Jimena Gállego-, ni siquiera los habitantes deben cruzar esa línea de meter la vida fuera del juego, dentro de la casa. ¡La producción en la dinámica de la incongruencia, jugando a lo que tanto le reprocha a los habitantes!

Falta el 99% de los habitantes en pasar a vivir esta dinámica. ¿Esto quiere decir que en el caso de Laura Zapata la pondrán frente a frente con Alfredo Adame? ¿Qué pasará entonces con Horacio Pancheri? ¿Lo enfrentarán a Samadhi Zendejas?

Ah, no, parece ser que no con todos será igual. Entonces, ¿la producción decide a quién busca humillar y minimizar, a quién los quiere hacer vivir un momento especial, lleno de amor y paz?

¡Qué pretende esta dinámica que raya en la crueldad!

Esta, sin lugar a dudas, es una dinámica innecesaria, injusta y fuera de todo control. Ya que nadie sabe la reacción que esta podría generar en el participante. No es aconsejable abrir portales que después ni ellos mismos van a cerrar.

¿Quién decide para qué sí y para qué no está listo un habitante frente a un careo de esta envergadura?

Después de lo que vimos anoche, la pregunta es justa: ¿Qué pretende la producción con este espacio? ¿Se trata entonces de “meterles el pie” en la competencia con el afán de que avancen unos y no otros? ¿No es suficiente con las películas editadas en el cine fuera de todo contexto? ¿No es suficiente con los videos cortados que muestran discusiones sin el antes y el después, para alimentar una opinión pública parcializada de unos versus otros? ¿No es suficiente con tener dentro del panel a críticos parcializados específicamente hacia un bando y en contra de participantes bajo rencillas personales, que nada tienen que ver con el juego y el desempeño de estos dentro de la competencia?

¿No basta con generar una lectura negativa de unos, aunque estos compartan los mismos defectos y cualidades que otros? ¿No es suficiente esgrimir un discurso generado dentro de la casa, para luego llevarlo a las galas y así burlarte de una persona cuando lo que se les exige a los habitantes es el respeto? ¿No está la casa lo suficientemente polarizada y violentada como para seguirles entregando municiones a amigos y enemigos para que continúen las ofensas y recriminaciones?

La producción metió a la casa un pasado parcializado de Celinee Santos. En el posicionamiento, cualquier habitante de tierra podrá hacer uso de un discurso que la producción decidió llevar y hacerlo parte del juego. ¿Es esto justo con ella? ¿Será justo con el resto?

¿Bajo qué criterio la producción ahora pedirá que el juego se centre en la casa?

Esta dinámica me parece innecesaria, humillante y sin razón de ser. El público incluso llenó las redes sociales con desaprobación. La opinión pública no está a favor de Telemundo con este juego y así lo manifiesta con comentarios como: “Esa dinámica NO me gustó. Y más feo aún es la miss que se prestó para eso… Quedó como una chola por buscar foco”. “Muy fea la nueva dinámica. Si están debajo de rating, no humillen a sus habitantes; busquen algo mejor”.

Por otra parte, hay que señalar que esta dinámica como tal se convirtió en el plato fuerte de la noche y pasó a segundo plano la eliminación de Julia Argüelles.

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