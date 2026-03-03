Univisión: ¿Desiguales se coloca por encima de “La Mesa Caliente” al celebrar su segundo aniversario?

Adamari López, Amara La Negra, la Dra. Nancy Álvarez, Karina Banda y Migbelis Castellanos son las conductoras del programa “Desiguales“. Show de TelevisaUnivision que, con dos años al aire, ha logrado conquistar a buena parte del público hispano, convirtiéndose en competencia directa para el mercado de “La Mesa Caliente” de Telemundo.

Mediante un comunicado de prensa, la cadena nos confirmó que el programa ha alcanzado un promedio mensual de 5.9 millones de televidentes totales, reflejo de su amplio impacto en la audiencia, según información de Nielsen Big Data Plus Panel.

La dinámica entre sus conductoras es lo que ha permitido que el público conecte con la esencia del show, porque con ellas tenemos un genuino balance de opiniones. Cada una habla de su experiencia personal en temas específicos, y otras desde sus propias vivencias por cultura y nacionalidad. Lo que les permite ser un verdadero reflejo de sus vastos televidentes.

Además, la conversación siempre te da la impresión de que se realiza entre un grupo de amigas diverso pero rico, que cuenta con la sabiduría de la Dra. Nancy, para que en los momentos más álgidos de conflicto de opiniones, entre una voz que te puede llevar a cuestionarte otro tipo de aspectos importantes sobre “x” tema o a reconocer, sobre todo, el valor de la opinión del otro.

Sobre su rating de audiencia, versus Telemundo. Esto es lo que la cadena tiene que decir al respecto. El programa se transmite de lunes a viernes a las 3 p.m. Este / 2 p.m. Centro, el programa también muestra una ventaja competitiva contundente frente a “La Mesa Caliente” de Telemundo, logrando un claro liderazgo entre adultos 18-49 y adultos 18-34, con una ventaja de audiencia del 32%. Además, el programa superó ampliamente a “The View” de ABC, registrando entre dos y cinco veces más televidentes hispanos en EE. UU., incluidos adultos 18-49 y adultos 18-34.

