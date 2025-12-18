Migbelis Castellanos quiebra en llanto en ‘Desiguales’ al recordar muy duro momento de su vida

La presentadora venezolana Migbelis Castellanos, quien forma parte del programa ‘Desiguales’ de Univision, vivió un momento muy emotivo al aire, luego de que no pudiera contener el llanto durante una de las dinámicas de la emisión encabezada por Adamari López, Amara La Negra y Karina Banda.

La conmovedora escena se produjo cuando la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ y el resto de las integrantes del show comenzaron a hablar de las ausencias familiares durante las fechas decembrinas.

En su caso trajo a la mesa lo que para ella significará la próxima Navidad, pues será la primera que pase lejos de una de sus tías, quien falleció días después del nacimiento de Caden, su hijo.

Migbelis reconoció que sigue teniendo muy presente el reciente deceso de su querida tía y así lo dejó demostrado con las lágrimas que derramó estando al aire.

“Siempre recuerdo a mi tía que falleció días después de yo haber dado a la luz”, compartió la bella sudamericana.

A continuación brindó detalles de la emotiva videollamada que tuvieron y en la que su tía, quien padecía cáncer, pudo conocer a Caden.

“En un momento de lucidez sí me reconoció, pudo ver al bebé y estuvo muy emocionada, pero a mí me da mucha tristeza”, dijo Migbelis visiblemente conmovida mientras hablaba con sus compañeras y con la coach Mónica Mendoza sobre este duro tema.

La forma en que Migbelis se quebró no pasó desapercibida entre sus compañeras, quienes la arroparon y le dieron todo su apoyo con unos más que sinceros abrazos.

Tras sentirse querida y en confianza, Migbelis reconoció que no puede evitar llorar cada que recuerda a su tía.

“Yo cada que la recuerdo, si tengo que llorar, me pongo a llorar. Me ha pasado en varias oportunidades en el show porque no ha pasado ni un año, esto fue en abril, pero yo lloré tanto en esos primeros días y yo decía: ‘¿Serán las hormonas del postparto?’, pero ahora que se acercan estas fechas, ya estamos a días de Navidad y de Año Nuevo, pues es inevitable que uno se sienta como triste”, continuó Migbelis antes de ser interrumpida por Adamari.

“También es importante que dejes salir esos sentimientos para que puedas sanar. Es alguien a quien quisiste mucho y es normal que nos afecte. Así que creo que al final, Mónica y todos, con eso es lo que nos debemos quedar: Seguir honrando y cuando tengamos esa sensación de dolor o de tristeza, expresarla, para después poder darle paso a lo que tenemos que vivir”, dijo “La Chaparrita de Oro”, quien destacó la importancia de llorar a los nuestros.

