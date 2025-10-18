Migbelis Castellanos respondió contundente a los ‘haters’ que la critican en redes sociales

Tremendo revuelo causó la conductora venezolana Migbelis Castellanos a través de sus redes sociales luego de reaparecer con una sesión de fotos desde el foro de “Desiguales”, acompañada de un contundente mensaje con el que dio ‘cachetada con guante blanco’ a sus detractores. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de su cuenta de Instagram, la estrella de Univision se dio a la tarea de compartir un vistazo a lo que ocurre detrás de escenas del proyecto que comparte con Adamari López, Amara La Negra, Karina Banda y la Dra. Nancy. Y, de paso, responder a quienes se han encargado de criticar el papel que juega dentro de dicha producción.

“Imagínate intentar ofenderme con un ‘cállate, nadie pidió tu opinión’… cuando literalmente mi trabajo es dar mi opinión y hasta me pagan por eso“, escribió Migbelis Castellanos para acompañar el carrusel de imágenes que la dejó ver más plena y segura de sí misma que nunca.

Y es que además de su postura firme, mirada fija a la cámara y sonrisa pícara, la ex reina de belleza lució despampanante gracias al sensual modelito que portó para la ocasión. Este consistió en un mini vestido color cobre con olanes y cuello halter, dejando evidencia de su torneada figura a solo meses de dar a luz.

En respuesta a esta hazaña, miles de internautas se dieron a la tarea de llenar la sección de comentarios con mensajes de cariños y uno que otro piropo en el que se hizo alusión a su belleza y la fortaleza con la que afronta la opinión pública negativa.

Algunos de los comentarios que se registraron en la web son: “La más bella”, “Preciosa, precioso ese vestido”, “Lo más lindo que hay”, “Que vestido tan hermoso y te queda maravillosamente bien”, “Espectacular ese peinado. Me encanta, te ves súper elegante” y “Coquetería pura”.

Por su parte, otros usuarios hicieron mención del modelo a seguir en el que se ha convertido sin importar el qué dirán: “Soy tu fan y admiro mucho todo lo que haces y todo lo que has logrado; y veo además que vendrán para ti como profesional que eres muchas cosas bonitas en la TV”, confesó un internauta.

