Migbelis Castellanos revela que ya está lista para darle un hermano a su bebé

La venezolana Migbelis Castellanos, quien forma parte de ‘Desiguales’, se sinceró con Adamari López y con Amara La Negra sobre su proyecto familiar, al asegurar que tiene planes de tener al menos cinco hijos.

Por medio de un video, que se compartió en las redes sociales de Univision, pudimos ser testigos de lo mucho que la esposa de Jason Unanue desea volver a ser mamá.

La exreina de belleza detalló que no quiere esperar mucho tiempo para su siguiente embarazo, pues no quiere que entre Caden y su hermano menor haya muchos años de diferencia.

“OMG! En exclusiva @milynette confesó cuando planean darle un hermanito a Caden”, se lee en el texto con el que se acompañó la publicación.

Migbelis, quien apenas pasó su primera noche durmiendo sin su hijo, detalló que se quiere embarazar en el 2026 y dar a luz ese mismo año, pues no quiere que le pase lo mismo que le sucedió en su primer embarazo.

“Quiero celebrar año nuevo con mi champaña. Como yo me embaracé en junio y di a luz en marzo. Sentí que fue muy largo. Viví Thanskiving, Navidad, Año Nuevo, San Valentín, entonces yo quiero salir embarazada en un año y parir el mismo año”, soltó Migbelis ante la curiosidad de sus compañeras de show.

Su confesión llevó a Adamari, quien es mamá de Alaïa, a sacar la calculadora para intuir cuándo podría llegar el próximo bebé de Migbelis y, según sus cuentas, su arribo se daría entre octubre y noviembre del 2026.

“El Año Nuevo viene el impulso, que eso le da a mucha gente que se embaraza después de la época navideña, la emoción y en octubre, noviembre, ya están pariendo. Puedes celebrar el próximo Thanksgiving”, dijo Adamari sobre lo que podría suceder con su compañera.

