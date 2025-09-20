Migbelis Castellanos seduce las redes con un look de encaje

Fiel a su estilo atrevido y sin miedo al qué dirán, la presentadora de televisión Migbelis Castellanos protagonizó una sesión de fotos en redes sociales donde derrochó sensualidad y, de paso, dio una cátedra de estilo. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Como ya es costumbre, la conductora de “Desiguales” se dio a la tarea de dar una mirada a detalle del look que portó para una de las más recientes transmisiones del show que protagoniza junto a Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra y la Dra. Nancy.

En esta ocasión, el modelito en cuestión no solo destacó por tratarse de un traje tipo sastre color negro y confeccionado con un corte que se abrazó a sus curvas, también lo hizo por su tela de encaje que le dio un toque atrevido y dejó poco a la imaginación.

Las elegantes piezas, seleccionadas por su estilista Paloma Duluc, fueron complementadas por unas altísimas sandalias Louboutin en el mismo tono, robándose las miradas por su característica suela roja.

Mientras tanto, el maquillaje y peinado corrieron a cargo de la experta Roxana G. Como propuesta, la famosa utilizó un maquillaje que enmarcó su mirada ojiverde y un recogido natural que le dio todo el protagonismo a sus facciones; accesorios dorados fueron la cereza del pastel.

Cabe recalcar que además de desatar furor entre su comunidad digital gracias a este despliegue de coquetería, Migbelis Castellanos se tomó el tiempo de compartir una poderosa reflexión sobre la situación actual en Estados Unidos y el mundo.

En ella dijo: “No tiene que ver con las fotos pero en medio de tantas noticias tristes, queda la esperanza que estamos vivos y todavía tenemos la oportunidad de hacer algo bueno por la humanidad. Empatía.

Solidaridad. Eso que puede hacer de este mundo un lugar mejor, eso que no distingue colores ni razas“, inició la famosa.

Para finalizar con broche de oro, la estrella de Univision hizo una invitación a su comunidad digital: “Ojalá hoy puedas hacer algo por alguien que te haga sentir ser un mejor ser humano”, expresó.

Seguir leyendo:

• Migbelis Castellanos dedica emotiva felicitación a Karina Banda por su cumpleaños

• Migbelis Castellanos revela que ya está lista para darle un hermano a su bebé

• Migbelis Castellanos presumió su abdomen plano a solo unos meses de dar a luz