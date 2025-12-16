Migbelis Castellanos hace una inesperada confesión sobre su futuro en la televisión

En una nueva ola de declaraciones, la presentadora Migbelis Castellanos habló sobre los retos a los que se ha enfrentado al intentar balancear su faceta como mamá y vida profesional, razón que la ha llevado a replantearse su futuro en la televisión. ¿Ha decidido decirle “adiós” a los reflectores? Te contamos lo que se sabe.

En una entrevista reciente, concedida a la periodista Maity Interiano, la conductora de “Desiguales” reflexionó sobre los cambios que trajo a su vida la maternidad, faceta a la que dio la bienvenida en marzo de este 2025 con la llegada de su hijo Caden.

“Es muy complicado tener que salir a trabajar, regresar a tu casa, atender al bebé que no camina pero gatea, pero al mismo tiempo tienes que hacer comida porque tu esposo va a llegar. Entonces tu esposo llega, tú no has comido, el niño hay que cambiarlo y ponerlo en la cama… ya el niño se durmió entonces ahora tú quieres tiempo para ti pero estás cansada (…) El equilibrio yo creo que no se consigue en definitiva, sino que se trabaja diario“, señaló la venezolana.

Aunque aseguró que no se trata de una decisión que pondrá en acción de forma inmediata, Migbelis Castellanos no descarta la idea de poner una pausa a su labor como comunicadora en la pantalla chica para poder dedicarse en su totalidad a su familia.

“Algo que tenemos los dos conscientes es que yo quiero estar en mi casa criando a mis niños. Lo que pasa es que para llegar también ahí hay que hacer un trabajo interno, y hablo de mí, de que por muchos años he trabajado para llegar a donde estoy (…) El hecho de imaginarme retirándome me da como un tic nervioso en el ojo“, señaló durante la charla.

“Es una idea que está ahí sobre la mesa, que me gustaría ejecutarla en algún momento, pero definitivamente eso es un plan a futuro, no a corto plazo porque yo me estoy disfrutando muchísimo mis dos facetas”, reiteró.

Y es que para la ex reina de belleza no ha sido fácil forjarse un nombre dentro de la industria del entretenimiento: “Mi yo de hace 7 años no se creería que ahora me están dando una oportunidad, por ejemplo, de trabajar para la Academia de los Latin Grammy o que tengo un show a diario en donde tengo una voz y puedo debatir y hablar de lo que pienso e informar a las tres de la tarde por Univision”, compartió.

Más allá de “poner una cosa por encima de la otra”, Migbelis Castellanos es consciente del privilegio que tiene de poder decidir si continuar ejerciendo su profesión o dedicarse al hogar: “Admiro muchísimo a las mujeres que tienen que salir porque la economía está tan difícil que se necesitan dos entradas de salarios en una casa”, dijo para finalizar.

