Migbelis Castellanos dio una mirada inédita a su reciente aventura en Las Vegas

Siempre dispuesta a mantenerse en contacto con sus seguidores y a mostrar su lado más humano, la conductora Migbelis Castellanos hizo de las suyas a través de su cuenta de Instagram dando un vistazo inédito a las aventuras que vivió durante su reciente visita a Las Vegas, Nevada.

Tal y como las decenas de artistas que se dieron cita en ‘la Ciudad del Pecado’, la presentadora de “Desiguales” acudió al lugar con la encomienda de cubrir los momentos más importantes de la 26.ª entrega de los Premios Latin Grammy 2025. Sin embargo, entre breaks, se dio el tiempo de disfrutar de momentos en familia, encuentros con amigos y nuevas vivencias junto a su pequeño Caden.

Estas últimas experiencias quedaron inmortalizadas en un carrusel de imágenes que la venezolana colocó desde su perfil oficial, deleitando a sus seguidores más fieles con una faceta más natural y cercana a quien es en su día a día.

Es así como en dicha plataforma debutaron postales en donde se aprecia a la estrella de la pantalla chica en el detrás de escena de su cobertura para los Latin Grammy, así como selfies con su círculo más cercano, e incluso fotografías de su hijo Caden en compañía de sus abuelos y de ‘su tío favorito’, el experto en moda Jomari Goyso.

Para acompañar su post, Migbelis Castellanos colocó un emotivo mensaje con el que reflexionó sobre esta breve escapada, agradeciendo a su red de apoyo por los momentos vividos.

“Una semana en Las Vegas. Me fui con mi bebé y la nanny. Fueron días maravillosos. Vimos a los abuelos, me divertí demasiado grabando entrevistas, y en medio del trabajo pude reírme y pasar tiempo con mis amigos“, comenzó la famosa.

Asimismo, hubo dos menciones especiales que no pasaron desapercibidas para el público: “Gracias especiales a @jomarigoyso por ser un compañero de vuelo extraordinario y el tío ideal, amoroso que cualquiera quisiera tener. También gracias a @karlabstyle por tus brazos y tu paz ❤️ Volar con un bebé puede ser caótico o no, dependiendo de la compañía”, dijo para finalizar.

