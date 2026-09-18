Netflix transmitirá la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2027 con Andrés Cantor como una de sus figuras

Andrés Cantor integrará el equipo de transmisiones de Netflix para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, en una cobertura que estará disponible en directo para los aficionados de Estados Unidos y Canadá, según se anunció este viernes. El periodista y narrador, ganador de premios Emmy y miembro del Salón de la Fama, también formará parte de la transmisión del sorteo final del torneo.

La participación de Cantor supone su llegada a la cobertura de una competencia que Netflix transmitirá de manera exclusiva en Estados Unidos y Canadá. La plataforma ofrecerá las narraciones en inglés y español para el público estadounidense, mientras que en Canadá estarán disponibles en inglés y francés.

“Durante más de cuatro décadas, he tenido el privilegio de compartir mi amor por el fútbol con audiencias de todo el mundo, y estoy increíblemente emocionado de continuar ese viaje con Netflix de cara a un verano histórico para este deporte”, dijo Andrés Cantor.

“He tenido la fortuna de narrar algunos de los momentos más inolvidables del juego y crear recuerdos que siempre valoraré. Ahora, mientras Netflix continúa expandiendo su presencia a la vanguardia de los deportes en vivo, estoy encantado de llevar la Copa Mundial Femenina de la FIFA a los aficionados de Estados Unidos y Canadá y de capturar la pasión, la emoción y la magnitud que hacen que este torneo sea tan especial”.

La conocida narración de “¡GOOOOL!” de Cantor, caracterizada por la extensión de su grito, se convirtió en una de sus principales señas durante más de cuatro décadas frente a los micrófonos. En ese período, cubrió Copas Mundiales masculinas y femeninas, además de torneos olímpicos de fútbol, y obtuvo múltiples premios Emmy.

Netflix todavía no ha anunciado al resto de los integrantes de su equipo de transmisiones para la competición.

Qué momento! Les tengo noticias personales. pic.twitter.com/TrLXSvvRmz — ANDRES CANTOR (@AndresCantorGOL) September 18, 2026

Brasil será el escenario del próximo Mundial femenino

La primera cita de la cobertura llegará antes del torneo. Netflix transmitirá en directo el sorteo final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 el 11 de diciembre de 2026 desde el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. El evento determinará cómo quedarán distribuidas las 32 selecciones clasificadas en ocho grupos para la primera fase.

El campeonato comenzará el 24 de junio de 2027 en Brasil y terminará el 25 de julio. El calendario contempla 32 selecciones nacionales, 64 partidos y ocho ciudades anfitrionas.

El estadio Maracaná de Río de Janeiro tendrá un papel central. La FIFA informó que el recinto será sede tanto del partido inaugural como de la final, mientras que Brasil comenzará su participación ante su público el 24 de junio.

La selección brasileña disputará sus otros dos encuentros de la fase de grupos en São Paulo y Brasilia. El 29 de junio jugará en el Arena Itaquera y el 4 de julio tendrá su tercer partido en el Estadio Nacional de Brasilia.

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The legendary Andrés Cantor, one of the most recognizable voices in the history of soccer broadcasting, is joining our broadcast team for the 2027 FIFA Women’s World Cup.



LIVE on Netflix next summer in the U.S. and Canada. pic.twitter.com/V539z1K3OH — Netflix (@netflix) September 18, 2026

Las ocho ciudades seleccionadas recibirán al menos siete partidos y todas albergarán como mínimo un encuentro de eliminación directa. Brasilia, Porto Alegre, Recife y Salvador tendrán partidos hasta los octavos de final. Belo Horizonte, Fortaleza, Río de Janeiro y São Paulo también serán escenarios de los cuartos de final.

Maracaná cuenta además con el antecedente de haber recibido las finales de los Mundiales masculinos de 1950 y 2014. En 2027, el estadio volverá a ocupar un lugar central en una Copa del Mundo, esta vez como sede del torneo femenino.

La programación de Netflix incluirá los partidos en directo y espacios de estudio, comentarios, entretenimiento y producciones documentales relacionadas con las jugadoras, las selecciones y las historias de la competición. Todos los encuentros estarán incluidos en los planes de la plataforma para los espectadores de Estados Unidos y Canadá, incluido Puerto Rico.

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