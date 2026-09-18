Thomas Tuchel revela que el partido contra México importó mucho más que el de Argentina

Han pasado exactamente 73 días desde aquella noche que los ingleses calificaron como una auténtica gesta heroica al salir con la victoria sobre la escuadra mexicana en el Estadio Azteca para avanzar a los cuartos de final del Mundial.

El estratega alemán Thomas Tuchel reveló que el 99.9 por ciento de la afición británica prefiere recordar el drama vivido contra el Tricolor y dejó en claro que el histórico choque contra Argentina pasó a segundo término para los fanáticos.

???????? Thomas Tuchel: “I can say that 99.9% of the English fans don’t tell me about the changes against Argentina or the tactical decisions?



?they tell me about Mexico and that night at the Azteca”. pic.twitter.com/QnojzbxTyg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2026

La revelación del timonel germano llegó en vísperas de su regreso a las canchas del viejo continente para encarar los duelos de la Liga de las Naciones, donde el equipo de la rosa se medirá ante las potencias de España, República Checa y Croacia.

El seleccionador de los Tres Leones no tuvo reparo en reconocer ante los medios de comunicación que la eliminación de uno de los anfitriones del torneo aún toca las fibras más sensibles de todos los protagonistas que estuvieron en la cancha.

Durante su conferencia para presentar la nueva lista de convocados, el estratega de 53 años hizo una parada obligatoria en el duelo del pasado 5 de julio para confesar los momentos de enorme tensión que se respiraban en el entorno europeo antes del silbatazo inicial.

NADIE VA A SUPERAR LO QUE SE VIVIÓ ESE DÍA ?



Thomas Tuchel asegura que los aficionados recuerdan más el partido en el Azteca que sus decisiones ante Argentina ?



El técnico de Inglaterra recuerda la energía que se vivió en el Estadio Azteca ??#CentralFOX pic.twitter.com/wvL3Azq6Hv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 18, 2026

Tuchel relató que sus superiores en la federación se le acercaron para calmarle las aguas debido a que sabían perfectamente que meterse a la Ciudad de México representaba un peligro absoluto donde cualquier resultado adverso estaba dentro del presupuesto de los directivos.

La cúpula del balompié británico le garantizó su continuidad en el banquillo sin importar lo que pasara en las diagonales aztecas porque entendían que chocar contra la localía en una Copa del Mundo era una de las aduanas más complejas de todo el planeta.

Al mirar en retrospectiva, el estratega teutón valoró con mucha emotividad la respuesta de los fanáticos de su país al señalar que la gente en las calles de Londres solo le comenta el lugar exacto desde donde sufrieron y celebraron el partido contra el cuadro de Javier Aguirre.

El timonel afirmó que la angustia de esa eliminatoria superó por completo las expectativas de toda una nación, demostrando que el fútbol de este torneo veraniego conectó al público europeo con una experiencia que jamás van a olvidar en sus vidas.

¡El partido contra México sigue presente en Inglaterra! ????



Thomas Tuchel reveló que el 99.9% de los aficionados ingleses no le hablan de sus decisiones ante Argentina, sino que le cuentan dónde vieron el partido contra México y lo que vivieron aquella noche. ?? pic.twitter.com/MG9eLjw5KU — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 18, 2026

Con el tercer lugar del mundo bajo el brazo y la etiqueta de haber sobrevivido al coloso de Santa Úrsula, la escuadra de Inglaterra inicia este nuevo proceso, esperando que sus figuras mantengan la intensidad que mostraron en el continente americano.

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