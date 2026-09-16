DT de Inglaterra se arrepiente de no haber comido pasto del Estadio Azteca tras vencer a México en el Mundial 2026

Thomas Tuchel recordó con especial emoción la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, al punto de confesar que después del partido se arrepintió de no haberse llevado un recuerdo muy particular del Estadio Azteca.

El seleccionador inglés habló sobre aquel encuentro en un podcast con Daniel Sturridge y reveló que, después de conseguir la clasificación, pensó que debió haber arrancado y comido unas briznas de césped del histórico estadio mexicano.

“Le escribí a un amigo después del partido y le dije ‘Me arrepiento de no haber comido algo de césped después del partido para poder tener algo de esto en mi cuerpo para siempre. Así de importante fue ese momento, así me sentía”, dijo Tuchel a The Athletic.

Thomas Tuchel has revealed that he regretted not eating any of the grass from the Azteca Stadium pitch after England’s World Cup win there.



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La confesión refleja la dimensión que tuvo aquella eliminatoria para el entrenador alemán, quien recordó un partido complicado frente a una selección de México que contó con el respaldo de su afición en las tribunas.

Inglaterra sobrevivió a un partido complicado contra México

El duelo de octavos de final estuvo marcado por la tensión y por diferentes situaciones que pudieron cambiar el rumbo de la eliminatoria.

Inglaterra incluso se quedó con un jugador menos durante el encuentro, pero México no consiguió aprovechar la ventaja numérica y el conjunto dirigido por Tuchel terminó asegurando su clasificación.

La selección inglesa avanzó después de un partido que el propio entrenador recordó como una experiencia especialmente intensa.

“Le escribí a un amigo después del partido y le dije ‘Me arrepiento de no haber comido algo de césped después del partido para poder tener algo de esto en mi cuerpo para siempre. Así de importante fue ese momento, así me sentía”, recordó Tuchel.

Para el técnico, la victoria representó uno de los momentos más significativos de su etapa al frente de Inglaterra.

Tuchel llevó a Inglaterra hasta las semifinales

Después de eliminar a México, Inglaterra continuó su recorrido en el Mundial hasta llegar a las semifinales.

El equipo de Tuchel terminó quedándose a un paso de la final después de ser eliminado por Argentina en un partido en el que los ingleses comenzaron ganando y estuvieron cerca de conseguir el pase al partido por el título.

La derrota provocó críticas hacia el planteamiento del entrenador alemán, pero la Federación Inglesa de Futbol decidió mantenerlo en el cargo.

Tuchel continúa al frente de Inglaterra y tiene contrato hasta 2028, por lo que su proyecto contempla también la Eurocopa que se disputará en territorio británico e Irlanda.

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