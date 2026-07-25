El “Turco” Mohamed y la autopsia del Tri: Cinco minutos de desconexión y el apagón publicitario de la Liga MX

La dolorosa eliminación de la selección de México a manos de Inglaterra (3-2) en los octavos de final de la pasada Copa del Mundo sigue generando profundas reflexiones. Más allá de los análisis tradicionales, Antonio “Turco” Mohamed, actual director técnico del Toluca, puso el dedo en la llaga al señalar que el destino del Tricolor se sentenció por un parpadeo de apenas cinco minutos en la cancha del Estadio Azteca.



Durante la conferencia de prensa previa al partido por el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul, el estratega argentino desmenuzó con frialdad el desempeño del combinado nacional en la justa veraniega. Lejos de demeritar el potencial local, el técnico escarlata fue tajante sobre los detalles que separan a los proyectos de élite de los que se quedan a medio camino.

Antonio Mohamed, acompañado por el titular de prensa y Alexis Vega, resaltó los cinco minutos que le costaron a México no hacer historia en el Mundial 2026. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7





“El fútbol mexicano tiene un gran nivel, pero es un hecho que México se quedó corto en el Mundial; pudo haber avanzado más. Tuvo cinco minutos de desatención y quedó eliminado“, sentenció el timonel sudamericano.



Para Mohamed, el aprendizaje urgente que debe asimilar el balompié azteca pasa por el rigor mental: entender que en el máximo escenario internacional no se puede dar nada por sentado y que las distracciones se pagan con la vida, en especial ante potencias de la talla del conjunto de los Three Lions.



Esta crítica del “Turco” evoca de inmediato el trámite de aquel encuentro, donde el equipo mexicano, nublado por la desesperación, encalló en un monólogo de 40 minutos lanzando centros estériles e infructuosos hacia el área rival, una estrategia que facilitó el trabajo de la férrea y física zaga inglesa.



“Eso es lo que tiene que aprender el fútbol mexicano: darle importancia a cada minuto del partido y, cuando tiene su momento, aprovecharlo mucho más. En ese partido, México tuvo mayor volumen de juego y en casi todo fue mejor que Inglaterra, pero ellos terminaron superándolo. Ahí es donde tampoco se puede equiparar una liga con la otra”, profundizó.



El problema invisible: La falta de vitrina en Europa y el fenómeno MLS



El análisis del técnico de los Diablos Rojos no se limitó a lo táctico; también apuntó hacia las carencias comerciales y de proyección que frenan la internacionalización de la Liga MX. Según Mohamed, la calidad técnica que se vive en las canchas mexicanas no se conoce por su nula presencia en el Viejo Continente, un vacío que otras ligas han sabido colonizar.



“La liga mexicana cuenta con excelentes futbolistas nacionales y extranjeros de enorme calidad. Lo que pasa es que no tiene la publicidad ni la promoción de otros torneos en el mundo, sobre todo en Europa. Que hoy en día la liga mexicana no se vea en Europa es algo sumamente negativo”, advirtió.

El”Turco” Mohamed volvió a insistir en que la falta de publicidad de la Liga MX en Europa no permite un mayor desarrollo y eso lo resiente la selección de México. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7



El estratega concluyó con una cruda comparativa respecto al mercado norteamericano, señalando que la Major League Soccer (MLS) le ha ganado terreno comercial al fútbol mexicano gracias a una agresiva estrategia corporativa y de distribución internacional. Al final, en el fútbol moderno, jugar bien ya no es suficiente si nadie te está mirando; el verdadero reto de México está tanto en erradicar los descuidos en la cancha como en romper el aislamiento mediático global.

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