Thomas Tuchel quedó marcado tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina

El Mundial de 2026 dejó una aguerrida selección de Argentina que, ante todo pronóstico, llegó a la final del torneo. Antes de disputar ese duelo final, la Albiceleste acabó con las aspiraciones de la poderosa selección de Inglaterra. Thomas Tuchel recuerda aquella dolorosa eliminación.

Inglaterra y Argentina se cruzaron en las semifinales de la Copa del Mundo. Ambas selecciones se midieron en el Estadio Atlanta. Los ingleses eran los favoritos, pero la garra del conjunto sudamericano fue más determinante.

El conjunto inglés estuvo ganando el partido durante 84 minutos gracias al gol de Anthony Gordon. Enzo Fernández igualó las acciones en el minuto 85 de partido y Lautaro Martínez sepultó a los ingleses en el 90+2. Este partido será imborrable pata Thomas Tuchel y sus dirigidos.

“Es mi cicatriz. Es la cicatriz de los jugadores. Tengo que vivir con ella. Nadie está más dolido que yo. Nadie lo quería más. Ahora podría torturarme indefinidamente y pensar: ‘Si hubiera hecho cambios diferentes, entonces habríamos ganado el partido’. Pero simplemente no lo sabes”, dijo el estratega alemán en unas declaraciones recopiladas por ESPN.

Thomas Tuchel considera que tenía un plantel bastante unido y entregado. Sin embargo, esta entrega no fue comparada con la pasión del conjunto de Lionel Scaloni. Desde el aspecto metal y motivacional los argentinos ganaron por goleada.

“Confiamos en nuestra hermandad, nuestra mentalidad y nuestra calidad individual. Argentina también tiene todo eso: hermandad, mentalidad. Para ellos significa muchísimo, especialmente contra Inglaterra…”, sentenció el estratega.

Planteamientos defensivos

Una de las principales críticas sobre Thomas Tuchel ha sido la administración de su plantel. Con la ventaja en el marcador, Tuchel prefería llenar el mediocampo y su sector defensivo. Esto le alcanzó contra selecciones como Noruega y México. Contra la Albiceleste no fue suficiente. El conjunto sudamericano si logró la remontada y el libreto de Tuchel falló.

“Podríamos haberlo hecho y quizá haber perdido 2-1, y la gente habría dicho: ‘¿Está loco? Lo hizo contra Noruega, terminó el partido con cinco. ¿Por qué no terminó el partido (contra Argentina) con cinco?’. Esa fue simplemente mi solución al problema. Intenté ayudar. Uno no intenta imponer algo por su ego”, concluyó.

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