Ezequiel Lavezzi reveló el oscuro panorama que vivió después del retiro

El mundo del fútbol tendrá que lidiar con el retiro de Lionel Messi de la selección de Argentina. Es probable que Cristiano Ronaldo tome una decisión similar en el futuro. Ezequiel Lavezzi ya pasó por este proceso y recordó que no es tan sencillo asimilarlo.

En medio de la conmoción por el retiro de Messi de la selección Albiceleste, hay historias que indican que no es tan sencillo quedar al margen del fútbol. Ezequiel Lavezzi relató su historia.

El exjugador del París Saint-Germain reconoció que tuvo que lidiar con problemas de salud mental tras su retiro del fútbol. El “Pocho” se retiró en enero de 2020 en el Hebei Football Club, equipo del fútbol chino.

“Cuando dejé de jugar llegó un vacío y no había nada para llenarlo (…) Tuve problemas de depresión, estuve internado en una clínica, estoy tomando medicamentos y haciendo un tratamiento. De a poco me estoy recuperando”, dijo el exjugador de la selección Albiceleste.

EL TESTIMONIO DEL POCHO LAVEZZI SOBRE SU SALUD MENTAL



"Cuando dejé de jugar, sentí un vacío que no tenía con qué llenar. Sufrí depresión, ingresé en una clínica y actualmente estoy tomando medicación. Estoy en tratamiento. Poco a poco, me estoy recuperando", aclaró el ex? pic.twitter.com/0djS3bJu8m — Diario Olé (@DiarioOle) September 15, 2026

En este sentido, Ezequiel Lavezzi reconoció que sus compañeros del mundo del fútbol estuvieron al pendiente de él. Entre ellos, resaltó que mantiene una buena relación con Lionel Messi.

“El mundo del futbol estuvo muy cerca de mí, muchísimos me acompañaron, como Messi, Agüero, Paolo Cannavaro (…) Con él (Messi) tengo una amistad especial, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica”, agregó.

??? GROSSE FORCE À EZEQUIEL LAVEZZI !



L'ancien joueur du PSG se confie avec beaucoup de sincérité sur sa dépression après la fin de sa carrière et explique notamment ses tremblements.



?? « Quand j'ai arrêté de jouer, un vide est apparu et il n'y avait rien pour le combler.? — Vipsg_fr (@vipsg_fr) September 15, 2026

Ezequiel Lavezzi defendió las camisetas de Estudiantes, Genoa, San Lorenzo, Napoli, París Saint-Germain y el Hebei Football Club. Con la selección de Argentina disputó 51 partidos en los que pudo contribuir con 9 anotaciones.

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