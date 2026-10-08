Así van las votaciones en “La Granja VIP 2”, hoy 8 de octubre

Ya se llevó a cabo la quinta Asamblea de Nominación de la segunda temporada de “La Granja VIP” y, al finalizar el episodio, cinco participantes quedaron en la cuerda floja y enfrentan la posibilidad de convertirse en el quinto eliminado del programa: Ivonne Montero, Natalia Alcocer, Pimpinela, Julio Camejo y Pascal.

¿Cómo van las votaciones?

Las votaciones oficiales de la audiencia para elegir al quinto expulsado cerrarán la noche del domingo 11 de octubre, aunque el conteo comenzó poco después de conocerse el resultado de la asamblea.

Mientras tanto, la página de Facebook Vaya Vaya, que sigue de cerca el reality, realizó una encuesta entre los fans del programa para medir la intención de voto. Vale aclarar que se trata de un ejercicio no oficial, pero ofrece una radiografía interesante del sentir de la audiencia en las primeras horas del jueves.

Según esta encuesta, Pimpinela encabezaría las preferencias para salir del programa, con un 31 % de los votos. Le siguen Ivonne Montero con el 22 %, Pascal con el 21 %, y empatados con el 13 % Natalia Alcocer y Julio Camejo.

De concretarse esta tendencia, Natalia Alcocer y Julio Camejo serían los participantes con mayor riesgo de abandonar la granja este domingo.

Como señala la propia encuesta, estos porcentajes solo reflejan la manera en que los seguidores del reality votarían en este momento, por lo que no representan resultados oficiales. La decisión final corresponde a la audiencia, y los resultados verdaderos solo se conocerán el domingo 11 de octubre, cuando “La Granja VIP” defina a su quinto eliminado de la temporada 2026.

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