Pablo Montero se niega a limpiar el gallinero en “La Granja VIP” y genera polémica

El cantante de música ranchera Pablo Montero provocó un fuerte conflicto dentro del reality show “La Granja VIP” al rechazar una tarea asignada, argumentando que correspondía a una labor propia de mujeres.

El capataz de la granja, Kunno, ordenó la rotación obligatoria de actividades entre los participantes. La nueva asignación de Montero incluía alimentar a las aves, cambiarles el agua, limpiar el corral y recolectar los huevos diariamente. Sin embargo, el intérprete se negó a cumplirla y pidió quedarse a cargo de los caballos, labor que venía desempeñando desde su ingreso al programa.

La postura del cantante fue clara, ya que afirmó que prefería atender a los equinos antes que acercarse al área de las aves, lo que generó malestar entre sus compañeros de convivencia.

Niurka Marcos respalda el correctivo

Kunno dialogó sobre la situación con Niurka Marcos, líder de la semana, a quien le explicó que un integrante había rechazado la tarea por considerarla una responsabilidad femenina.

La actriz respaldó la decisión del capataz de aplicar una sanción: Montero debería cumplir con la atención del gallinero y, además, sumar el lavado de los utensilios de cocina.

El reglamento del programa establece que ningún participante puede realizar la misma función durante dos semanas consecutivas, con el objetivo de garantizar un reparto equitativo del trabajo.

La actitud de Montero motivó la formación de un bloque de competidores decidido a nominarlo. Manelyk González, Azalia, la Bebeshita, Mono Osuna y Kunno acordaron votar contra él en la próxima gala de nominación.

Las tensiones ya venían de días anteriores: Azalia había enfrentado verbalmente al cantante por eludir responsabilidades colectivas, y él respondió con un desplante que llevó a la concursante a calificarlo ante el grupo como “violentador de mujeres”.

Este no es el primer conflicto de Montero en el programa. Anteriormente, Ivonne Montero lo había señalado como el peor peón de la semana debido a diversas faltas al reglamento, lo que provocó un recorte en el presupuesto destinado a insumos para todos los habitantes de la granja.

Las imágenes del incidente fueron transmitidas durante la gala, y el fragmento generó un amplio debate en redes sociales. Mientras una parte de la audiencia criticó la postura del cantante por perpetuar la separación de labores según el género, otros respaldaron la autoridad del capataz y coincidieron en que todos los competidores deben asumir las mismas tareas.

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