¿Quién se convirtió en el cuarto eliminado de “La Granja VIP 2026”?

Una nueva gala de eliminación sacudió los cimientos de “La Granja VIP 2026” este domingo. Con la conducción de Adal Ramones y la participación decisiva del público —quien contó con hasta 10 votos por persona—, la competencia vivió momentos de máxima tensión que culminaron con la salida de una de sus figuras más entrañables.

Tras cuatro semanas de intensas vivencias, alianzas y rivalidades, la cantante Kenny Avilés se convirtió en la cuarta granjera en abandonar la segunda temporada del reality.

Antes de dar el veredicto, la producción reveló datos sobre el desempeño de los participantes durante la quinta semana, incrementando la expectativa en el foro. Finalmente, Adal Ramones confirmó la noticia: “Para ti ya no hay un mañana, tú ya no regresas. Gracias por lo que diste, pero te veo aquí en el foro, la eliminada eres tú, Kenny”.

Conmovida y rompiendo en llanto frente a las cámaras, Avilés expresó: “No me arrepiento, la verdad. Me hubiera gustado dar más, pero no podía físicamente. Eso quiero, que el público me quiera”. La artista reconoció que las semanas dentro de la casa fueron difíciles de sobrellevar a nivel físico.

El misterio del “Legado”

Lejos de cerrar su ciclo por completo, la salida de Kenny no es definitiva en cuanto a su influencia en el juego. Gracias a la dinámica del “Legado”, la cantante tiene la facultad de dejar una nominación directa a uno de sus excompañeros, poniéndolo en riesgo para la quinta semana. El nombre del señalado se revelará durante la gala de este lunes 5 de octubre, manteniendo en vilo a todos los habitantes.

Se cree que, después de que una participante conocida como la reina de los realities, es decir, Manelyk, se enfrentó a Natalia Alcocer, esto provocó que el respaldo del público se volcara a favor de esta última para mantenerla en el programa, ya que en las encuestas independientes Natalia iba perdiendo.

Se anunciaron los desempeños de la semana; Pablo Montero obtuvo el rendimiento más bajo, mientras que Mono Osuna designó a Ivonne Montero como la de mejor desempeño.

Además de esto, la granja recibió al participante número 21, que resultó ser un perrito. Su presentación corrió a cargo de Eleazar Gómez, subcampeón de la primera temporada, quien regresó esa noche al reality.

¿Quiénes continúan en la competencia?

Con la salida de Kenny Avilés, la lista de famosos que siguen en la lucha por el gran premio queda conformada de la siguiente manera:

Ivonne Montero (Actriz y cantante)

Niurka Marcos (Vedette, actriz y bailarina)

Manelyk González (Influencer y personalidad de realities)

Fernando Lozada (Empresario e influencer fitness)

Kunno (Creador de contenido y tiktoker)

Daniela Alexis “La Bebeshita” (Influencer y conductora)

Rafael Mercadante (Conductor y actor)

Mónica Escobedo (Comediante de stand up)

Kevyn Contreras “El Bicolor” (Creador de contenido y comediante)

Natalia Alcocer (Actriz y conductora)

Pimpinela Escarlata (Luchador de Lucha Libre AAA)

Mario “Mono” Osuna (Exfutbolista de la Liga MX)

Pascal Nadaud (Atleta, modelo y exparticipante de Exatlón)

Azalia Ojeda “La Negra” (Personalidad histórica de la telerrealidad)

Julio Camejo (Actor, bailarín y cantante)

Pablo Montero (Cantante)

La tensión continuará esta noche con la revelación del legado de Kenny y el rumbo que tomará la convivencia dentro de la casa más famosa de la televisión.

Seguir leyendo:

· Kunno se salva de la eliminación en “La Granja VIP 2”

· Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de “La Granja VIP 2”

· Manelyk González protagoniza una nueva pelea en “La Granja VIP 2”