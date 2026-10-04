Kunno se salva de la eliminación en “La Granja VIP 2”

La dinámica de salvación y traición de “La Granja VIP 2” sorprendió por lo tranquila que fue. De hecho, uno de los momentos más memorables ocurrió entre Kunno y la Bebeshita.

Julio Camejo y Bebeshita se habían ganado el privilegio de salvar a uno de los granjeros nominados y, a su vez, traicionar a otro al elegir a un participante no nominado para ocupar su lugar.

A la hora de ejercer su poder, a Bebeshita le correspondió otorgar la salvación, la cual decidió destinar a Kunno. Ambos guardan una relación de amistad estrecha desde hace años y han fortalecido ese vínculo dentro del reality.

Dicha amistad había estado al borde del colapso recientemente, luego de que Kunno se bañara junto a Manelyk y Kevyn Bicolor. Este suceso provocó el llanto de Bebeshita, quien confesó estar enamorada de Kevyn.

Sin embargo, con este gesto, todo parece que quedó en el pasado. Ahora, con Kunno fuera de la tabla de nominados, la decisión final está en manos del público.

¿Cómo van las votaciones?

Según la encuesta de Vaya Vaya en Facebook, de los nominados, Manelyk está en el primer lugar con 36 % de votos. Le sigue Rafa con 24 %. En el tercer lugar está Fernando con 14 %.

En las últimas posiciones se encuentran Azalia y Kenny, empatadas con 9 %. Mientras que en el quinto lugar está Natalia con 8 %.

Si todo ocurre según lo predice esta encuesta, Natalia Alcocer sería la siguiente eliminada de “La Granja VIP”.

Seguir leyendo:

· Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de “La Granja VIP 2”

· Manelyk González protagoniza una nueva pelea en “La Granja VIP 2”

· “La Granja VIP 2”: así van las votaciones hoy 24 de septiembre