Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de “La Granja VIP 2”

Carlos Trejo, también conocido como el “cazafantasmas”, se despidió de la segunda temporada de “La Granja VIP”. En un giro de última hora, Trejo no consiguió los votos necesarios para permanecer en el programa de telerrealidad de TV Azteca.

“El granjero al que se le acaba la historia eres tú… Carlos Trejo”, dijo el conductor Adal Ramones, y eso desató las lágrimas en el investigador paranormal. Tras su salida, comentó que mostró su faceta más personal y dejó a un lado su personaje.

Trejo añadió: “Me siento satisfecho y lo digo de todo corazón; lo que me interesaba es que conocieran a Carlos y no Carlos Trejo. Una persona que no toma, que no fuma, a quien le gusta hacer amigos, una persona observadora, una persona a la que le gusta estar de buena vibra. No me siento derrotado”.

Su rol un poco pasivo le costó su salida, ya que competía en la misma gala de eliminación con otras figuras como Kenny, Julio Camejo, Manelyk y Bebeshita. Aunque al inicio de la semana pasada Julio Camejo tenía poco apoyo, según la encuesta de Vaya Vaya, en las últimas horas subió su posición.

¿Qué dicen sus compañeros?

Después de su salida, Mónica Escobedo, quien estaba en el mismo equipo de Trejo, afirmó delante de sus compañeros que su salida se debió a su negativa de querer generar contenido en el programa y de mostrarse como una persona solitaria.

“Estábamos con Carlos en el desayuno, al día siguiente de la fiesta, y hablábamos de Bebeshita, de todo lo que pasó. Entonces, yo buscando contenido, tratando de sacar agua de las piedras, le pregunté qué opinaba y que nos diera un resumen. Y no sabía nada, aunque él estuvo ahí, sí escuchó; yo lo vi despierto”, expresó Mónica en el programa.

Escobedo insistió en que quiso continuar la conversación para que Trejo participara y él no quiso continuar: “Nada más me dice: ‘no hay borracho que coma lumbre’. Y le vuelvo a decir que nos explique qué significa esa frase, que nos cuente, pero nada, no quiso decir nada“.

Trejo se convirtió en el tercer eliminado, sumándose a Abigail Pak “La Coreañera” y María Karunna.

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