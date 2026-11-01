Trump asegura que Flávio Bolsonaro puede permanecer “el tiempo que quiera” en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el senador brasileño Flávio Bolsonaro puede quedarse en Estados Unidos “todo el tiempo que quiera”.

En declaraciones a la prensa este sábado desde su club Mar-a-Lago en Palm Beach, en medio de una fiesta de celebración de Halloween, Trump declaró a periodistas que no tiene previsto reunirse con el excandidato presidencial, reportó la agencia de noticias Reuters.

Bolsonaro huyó a Estados Unidos después de perder las elecciones presidenciales de su país frente al mandatario de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

Más temprano el sábado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos no prestó ayuda alguna a Bolsonaro para salir de Brasil.

El senador, derrotado en las elecciones presidenciales, aterrizó en un jet privado en Miami la mañana del miércoles 28 de octubre.

Según Rubio, el presidente Trump tomó la decisión de conceder a Bolsonaro un “parole”, una autorización para la entrada provisional en territorio estadounidense, diferente a los mecanismos migratorios convencionales de admisión en el país.

“El Gobierno de Estados Unidos no participó en ninguno de los trámites que él realizó para salir [de Brasil]”, afirmó Rubio. “No facilitamos nada”.

Getty Images: Flávio Bolsonaro aterrizó junto a su esposa y sus hijas en un aeropuerto de Miami.

La salida de Bolsonaro de Brasil

Flávio Bolsonaro aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka, en el área metropolitana de Miami, tres días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que Lula resultó victorioso.

La salida se produjo después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF), ordenara la incautación de los pasaportes del senador y le prohibiera salir del país.

Por su condición de senador, Bolsonaro además de un pasaporte ordinario tiene uno diplomático. El plazo para que entregara los documentos finalizó alrededor de las 12:00 horas del martes 27 de octubre.

Actualmente tiene dos investigaciones en curso: una examina posibles irregularidades en la transferencia de casi US$70 millones del Banco Master para la producción de la película Dark Horse, un homenaje a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Otra indagatoria persigue un presunto lavado de dinero en colaboración con el abogado Willer Tomáz.

Por su parte, Lula criticó la decisión de su rival de irse del país y afirmó que el senador debió quedarse para responder a las acusaciones: “Quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer”.

El político de 45 años llegó en una aeronave privada procedente de Guayaquil, Ecuador, a las 09:25 local (13:25 GMT) al aeropuerto Aeropuerto Ejecutivo Opa-locka, en el área metropolitana de Miami.

Según los registros de la aeronave operada por la aerolínea ejecutiva Baires Fly, el Gulfstream G400 había volado antes desde Puerto Iguazú, ciudad argentina en la frontera con Brasil, hasta Guayaquil a última hora del martes.

Bolsonaro abandonó Brasil acompañado de tres personas a través de la frontera con Argentina en Puerto Iguazú casi a la medianoche del martes, según la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) argentina.

Estaba acompañado de su esposa Fernanda Bolsonaro, así como sus hijas Carolina y Luiza y habría presentado “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento” para ingresar al país sudamericano.

“Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”, informó la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

En las imágenes de la prensa en el aeropuerto de Opa-locka se podía ver a Bolsonaro descendiendo de la aeronave junto a su familia.

Varios miembros de la familia Bolsonaro viven actualmente en Estados Unidos, incluido su hermano Eduardo, quien fue condenado en Brasil por un caso de coacción a cuatro años de prisión.