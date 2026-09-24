“La Granja VIP 2”: así van las votaciones hoy 24 de septiembre

Manelyk, Kenny, Carlos Trejo, Julio Camejo, Kevyn “El Bicolor” y Azalia son los nominados de esta semana en “La Granja VIP 2”. Pero esta realidad puede cambiar debido a la dinámica de la salvación, puesto que uno de ellos saldrá de la tabla.

En los últimos días, el reality show TV Azteca ha estado marcado por los escándalos. Sobre todo, entre Niurka y otros integrantes. De hecho, gracias a la vedette, Camejo está en la tabla de nominados.

¿Cómo van las votaciones?

En el primer lugar de la encuesta de Vaya Vaya está Kevyn “El Bicolor” con 38 % de los votos. Desde el inicio del reality, el influencer se ha convertido en uno de los favoritos.

En el segundo lugar, se encuentra Manelyk González con 31 % de los votos. En el tercer lugar está Carlos con 12 %. En el cuarto lugar se encuentran Azalia y Kenny con 7 %.

En el último lugar está Julio con tan solo 5 % de aceptación. Si Julio no es salvado, es probable que se quede afuera de la competencia.

“La Granja VIP” inició hace casi tres semanas con un total de 19 participantes. Después entró Pablo Montero como el participante número 20.

La eliminación se llevará a cabo este sábado, 27 de septiembre.

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