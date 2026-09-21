María Karunna se convierte en la segunda eliminada de “La Granja VIP 2”

María Karunna se convirtió este domingo 20 de septiembre en la segunda eliminada de “La Granja VIP”, luego de que el público decidiera que Carlos Trejo, el “cazafantasmas”, permaneciera en competencia.

La noche comenzó con la revelación de los primeros salvados por el voto del público: Niurka y Mónica Escobedo. Posteriormente, María Karunna y Carlos Trejo quedaron frente a frente como los dos nominados con mayor incertidumbre, hasta que se conoció el resultado final.

El momento de la eliminación

Adal Ramones, conductor del programa, fue el encargado de dar a conocer la decisión del público con su característico estilo directo:

“Granjeros, es el momento. Tengo el resultado definitivo. Carlos y María llegamos a este momento que ninguno de los dos quería que llegara. El público estuvo con ustedes toda la semana, los conoció, votó y finalmente tomó una decisión; el resultado es definitivo”, explicó firmemente.

Antes de revelar el nombre, Ramones añadió: “El segundo eliminado de La Granja VIP… lo más seguro es que en la cabeza de ustedes están un montón de preguntas. Si regreso, ¿despierto como tengo que hacerlo, cambiaría mi actitud, estaría más entregado?“

Finalmente, sentenció: “El segundo eliminado… ese que se va y no regresa a La Granja VIP… eres tú… María”.

Las declaraciones de María Karunna

Tras abandonar el reality show, la cantante aseguró que la noticia no fue desagradable para ella, pues dentro del programa convivió con personas con las que, en sus palabras, “simplemente, no puedo”.

Al llegar al foro y encontrarse con los panelistas y Adal Ramones, la cantante expresó: “Qué tortura, una tortura… Ya pasó”.

Entre lágrimas, María compartió una reflexión:

"Aprendí mucho, que es una batalla del bien contra el mal porque hay personas que no son buenas allá adentro. Pero hay otras que sí fueron muy buenas conmigo, que me demostraron su amor, sinceridad, solidaridad cuando me veían tristes. Fue una gran enseñanza. Ahora voy a valorar más a mi hermana, a mis compañeros de Caló, a mi esposo, a mi hijo, mi casa… Despertar sin esta luz". María Karunna





La producción del reality anunció que este lunes 21 de septiembre se revelará “el legado” que Karunna deja tras su eliminación. El anuncio se suma a la dinámica habitual del programa tras cada salida.

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