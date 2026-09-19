Adrián Marcelo y Pablo Montero: algunos nombres que suenan como nuevo integrante de “La Granja VIP”

“La Granja VIP 2” completará su elenco este domingo, 20 de septiembre. El programa de TV Azteca adelantó que presentará a su nuevo integrante. El programa se puede seguir a través de Azteca Uno y redes sociales. Sin embargo, algunas sospechas de los fans indican que sería Adrián Marcelo o Pablo Montero.

Desde el estreno del programa, el pasado 6 de septiembre, se anunciaron 20 lugares para los habitantes de la granja. Sin embargo, solo 19 famosos ingresaron al inicio de la competencia, y en su lugar quedó un maniquí con overol que representaba al participante que todavía faltaba por llegar.

Después de dos semanas de convivencia, nominaciones, alianzas y conflictos, la producción finalmente revelará quién ocupará ese lugar. El nombre del participante número 20 será dado a conocer durante la transmisión, por lo que podría ingresar a la competencia en cualquier momento de la gala, que está programada hasta las 11:00 de la noche, hora México.

Pistas y especulaciones

El anuncio ya provocó especulaciones entre los seguidores del programa. Uno de los nombres que comenzó a circular con mayor fuerza es el de Pablo Montero, mientras que también se ha mencionado a Adrián Marcelo. Ninguno de los dos ha sido confirmado por TV Azteca. Anteriormente, también surgieron rumores sobre Sergio Mayer, aunque ninguna de esas versiones cuenta con confirmación oficial.

Hasta este sábado 19 de septiembre, 18 participantes permanecen en la competencia, aunque uno de ellos abandonará el reality durante la gala del domingo. La lista actual está conformada por:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “El Bicolor”

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Natalia Alcocer

Manelyk González

Mario “Mono” Osuna

Pimpinela Escarlata

Pascal Nadaud

Azalia Ojeda

Julio Camejo

Mientras tanto, Manelyk González, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, María Karunna y Kevyn Contreras “El Bicolor” se encuentran en riesgo de eliminación para la segunda gala.

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