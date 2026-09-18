“Los Guerreros de la luz” respaldan a Niurka en su lucha contra Manelyk y Kunno en “La Granja VIP 2”

Niurka Marcos es granjera en la segunda temporada de “La Granja VIP” de TV Azteca. Dentro del reality, ella comparte créditos, nuevamente, con Natalia Alcocer, Manelyk González e Ivonne Montero. Recientemente, la cubana ha protagonizado fuertes altercados con personalidades como Bebeshita, Manelyk y Kunno.

Kunno y Niurka protagonizan un tenso enfrentamiento en “La Granja VIP 2”

En el caso de Mane, muchos entienden que entre ellas hay “asignaturas pendientes” por la experiencia vivida en “La Casa de los Famosos All-Stars”. ¿Pero Kunno?, ¿pero Bebeshita? En cuanto al primero, el exhabitante de “La Casa de los Famosos 6”, todo es por añadidura. El mexicano entró a esta experiencia para ser, nuevamente, el mejor amigo de. El juego que desarrolló junto a Oriana Marzoli en el reality de Telemundo es el que vemos que ha retomado aquí, pero junto a Manelyk.

¿Bebeshita? Lo de ella, básicamente, responde a no quedarse fuera del foco público. Ser una asidua participante de realities te hace reconocer hacia dónde irán los lentes de las cámaras cuando de un conflicto se trata. Y este reality, donde vaya Niurka, Manelyk, Kunno, Ivonne, Rafael, Natalia y Kevin, ahí estará el interés, definido como contenido.

El trabajo que Manelyek Gonzalez realizó como panelista de “La Casa de los Famosos 6” ha generado un rechazo fuerte por parte de los grupos de fans de Celinee Santos, Josh Martínez, Laura Zapata, Curvy Zelma y, en resumen, de los que integran a “Los Guerreros de la Luz”. Este fandom está decidido y no pretenden jugar a medias tintas; no están del lado de Mane y mucho menos de Kunno.

Y de momento, todo parece indicar que tanto Mane como Kunno están sintiendo la presencia de este grupo de fans, porque ya están hablando de ellos dentro de la granja y ahora hasta hablan de Celinee Santos. Es más, muchos fans de la dominicana creen que Manelyk está imitando el contenido de la reina dentro del reality de TV Azteca.

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