Kunno y Niurka protagonizan un tenso enfrentamiento en “La Granja VIP 2”

“La Granja VIP 2” continúa dando contenido. En esta ocasión, el enfrentamiento entre Kunno y Niurka se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality show de TV Azteca, luego de que el influencer confrontara directamente a la vedette cubana durante la segunda asamblea de nominación.

Según se dio a conocer, Kunno decidió dirigirse directamente a Niurka durante la dinámica de posicionamiento, momento en el que los participantes tienen la oportunidad de expresarse frente a otros habitantes. El creador de contenido primero cuestionó algunas de las actitudes de la actriz dentro de la competencia y dejó claro que no tenía intención de formar una alianza con ella.

El influencer aprovechó el momento para recordar un episodio ocurrido anteriormente: según su versión, Niurka lo habría abrazado y tocado en más de una ocasión sin que él hubiera dado su consentimiento. Kunno explicó que esa situación le incomodó y que por eso decidió establecer un límite claro.

“Si te quedas, no me vuelvas a tocar… por el bien de mi integridad, por el bien de mi público y de mi familia, tú misma has dicho en el pasado lo peligroso que es esto, entonces te prohíbo que me vuelvas a tocar, que me des un beso de Judas (…) no puedo tener una amistad contigo”, expresó el creador de contenido.

Kunno dio el mejor cara a cara de la temporada. Maravilloso, directo y a la yugular. ???



Le dijo bruja, le puso un alto ydejó seca petrificada a Niurka.#LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/JoKrcLrMSu — ? ? ? ? ? ? (@ShelbyT182) September 17, 2026

El comportamiento que generó especulaciones

La tensión aumentó cuando Kunno hizo referencia a las creencias religiosas de Niurka, la cual es la religión yoruba, y aseguró que prefería mantener distancia por su propia integridad y la de su familia.

Cabe señalar que en los últimos días, algunos integrantes del reality show y fans del programa notaron cierto comportamiento de Niurka; señalaron que la actriz cubana ha sido captada en varias ocasiones tocando y acariciando el cabello de sus compañeros.

Los internautas comenzaron a especular sobre si este acto tendría que ver con alguna práctica de santería, debido a que la famosa ha hablado públicamente de que profesa la religión Yoruba.

Cuando llegó el turno de que Niurka respondiera al posicionamiento, no quiso entrar en una confrontación verbal. El momento rápidamente generó reacciones entre los seguidores del reality de TV Azteca.

El enfrentamiento entre Kunno y Niurka se suma así a la lista de momentos polémicos que han marcado esta temporada de “La Granja VIP 2”, un reality que sigue generando conversación tanto dentro como fuera de la casa.

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