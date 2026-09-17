“La Granja VIP 2026”: estos son los nominados de la segunda semana

La segunda semana de “La Granja VIP 2026” ya tiene su lista de nominados. Tras una controversial segunda Asamblea, cinco granjeros quedaron en la placa: Manelyk González, Niurka Marcos, Azalia, Mónica Escobedo y Kevyn Contreras.

La primera nominación llegó el lunes 14 de septiembre, cuando se leyó el legado de la Coreañera, primera eliminada del reality. La creadora de contenido nominó directamente a Manelyk González, argumentando que su excompañera había sido muy grosera con algunos participantes, principalmente con María Karunna.

Al día siguiente, Pascal, como capataz de la semana, mandó a Rafa Mercadante al famoso ‘Duelo’. Su contrincante fue Azalia, quien fue seleccionada por el público. Al perder el enfrentamiento, Azalia subió a la placa.

En el miércoles de Asamblea, los granjeros votaron por Niurka y Mónica Escobedo. En tanto que Mane, al ganar el ‘Huevo de oro’, nominó directamente a Kevyn Contreras. Así quedó conformada la tabla de nominación.

La placa aún puede cambiar

Cabe resaltar que la placa aún no está definida del todo. Será hasta el próximo viernes 18 de septiembre cuando quede cerrada, pues el salvado de la semana podrá sacar a alguien y meter a otra persona en el temido ‘viernes de Traición’. En redes sociales se especula que Mónica podría ser la siguiente eliminada, en caso de que siga en riesgo.

Además, este jueves 17 de septiembre se llevará a cabo el juego por la “Salvación” en “La Granja VIP 2026”. Comenzará a las 8:30 pm, hora México, y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney Plus, aplicación de streaming en la que también se puede ver la transmisión 24/7.

El ganador no solo saldrá de la placa, sino que también podrá salvar a alguien más e intercambiarlo por otro granjero en el “viernes de Traición”. Además, el participante que entre a la placa ese viernes obtendrá los votos que tuvo hasta ese momento el granjero que fue salvado.

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