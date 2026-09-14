Niurka Marcos amenaza con golpear a Manelyk González en “La Granja VIP 2”

Niurka Marcos cada día deja claro que no quiere arreglar la situación con Manelyk González. La tensión entre las dos volvió a estallar durante una gala en vivo de “La Granja VIP”.

El enfrentamiento escaló a insultos, amenazas físicas y acusaciones sobre sus respectivas relaciones sentimentales.

¿Cuál fue el detonante?

El detonante fue un comentario de la influencer mexicana sobre la relación de Niurka con el modelo y bailarín cubano Bruno Espino. Manelyk insinuó que la vedette pagaría para sostener sus relaciones sentimentales, lo que provocó la reacción inmediata de la cubana.

“Le reviento un vergaz* y va a ver cómo no habla más”, advirtió Niurka durante la discusión.

Después de expresar esto, la vedette reconoció que las reglas del programa no permiten violencia.

La pelea comenzó con una cadena de descalificaciones. Niurka llamó “estúpida” a Manelyk y cuestionó su comportamiento dentro del programa. González respondió con frases como “ladra, ladra, ladra”, mientras la discusión subía de tono ante la presencia de otros integrantes de la casa.

En un momento dado, Niurka sostuvo que su rival se aprovecha de la prohibición de la violencia para confrontarla. “Ella está así porque aquí está prohibido meter un vergazo”, expresó, lo que provocó reacciones y risas entre algunos de los presentes.

Manelyk, lejos de retroceder, respondió: “Que se atreva, que se atreva”, y más adelante le pidió a Niurka que “conecte” su cabeza.

La intervención del conductor Adal Ramones fue necesaria cuando los gritos ya habían desplazado por completo la conversación inicial y la confrontación se centraba en acusaciones personales.

El choque por Bruno Espino

Uno de los puntos más álgidos del enfrentamiento surgió cuando Manelyk mencionó a Bruno Espino, pareja de Niurka. “Cuida a tu novio. Mándale la mensualidad pa’ que no te deje”, le lanzó la influencer, insinuando que la vedette paga por conservar el afecto de su novio.

Niurka rechazó esta versión: “Mi novio tiene una reina”, afirmó antes de volver a descalificar a su rival.

Niurka mantiene una relación con Bruno Espino, modelo y bailarín cubano conocido en redes sociales como “El Príncipe”. La pareja formalizó su noviazgo en agosto de 2024 y se comprometió el 9 de abril de 2025 durante una gala de “La Casa de los Famosos All-Stars”. Espino es cerca de 20 años menor que Niurka, y ambos han hablado públicamente de planes de boda, aunque no se ha revelado fecha.

El choque entre ambas no surge en “La Granja VIP 2”. Niurka y Manelyk ya habían tenido roces en dinámicas de convivencia, nominaciones y estrategias durante su participación en “La Casa de los Famosos All-Stars” y es evidente que esa rivalidad parece estar lejos de terminar.

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