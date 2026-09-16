Niurka y La Bebeshita se enfrentaron en acalorada discusión en “La Granja VIP 2”

La segunda temporada de “La Granja VIP 2” vivió uno de sus momentos más intensos en las primeras semanas de competencia. Niurka Marcos y Daniela Alexis, conocida como “La Bebeshita”, protagonizaron un acalorado enfrentamiento verbal que encendió las alarmas dentro del reality show de TV Azteca.

El altercado escaló rápidamente obligando a los demás participantes a intervenir para evitar que la discusión terminara en agresiones físicas.

El conflicto se desencadenó durante una actividad diseñada por la producción en la que los habitantes debían “quitarse las máscaras” y expresar lo que opinaban de sus compañeros. Fue en esa dinámica cuando La Bebeshita decidió encarar a la vedette cubana, señalando que percibía una marcada diferencia en su trato hacia sus compañeros.

Según la influencer, Niurka se mostraba afable con ella, mientras que mantenía una postura severa e inflexible hacia Manelyk González, situación que la dejaba “confundida” sobre la verdadera personalidad de la estrella.

Lejos de calmar los ánimos, las observaciones de Daniela Alexis molestaron profundamente a la vedette, quien defendió tajantemente su postura argumentando que trata a cada persona según sus méritos y afinidad. La conversación subió de tono cuando Niurka advirtió que, si esa era la percepción de La Bebeshita, cambiaría su trato hacia ella de inmediato para comenzar a tratarla con la misma rigidez que a los demás.

El cruce de palabras subió de nivel cuando La Bebeshita tildó a la cubana de “verdulera” y aseguró que la actitud de Niurka lograba sacar “su peor lado”. Ante el evidente incremento del tono de voz, Kristal Silva solicitó con urgencia la mediación de Pascal Nadaud, quien desempeña el rol de Capataz en la competencia.

Nadaud, en compañía de otros integrantes del elenco, intervino de inmediato para separar a ambas celebridades y restablecer el orden en la casa.

Este explosivo episodio refleja la crecida tensión en “La Granja VIP”, en un día de emociones al límite donde también se definió a Azalia “La Negra” como la segunda nominada de la semana tras enfrentarse en el Duelo de Nominación contra Rafa Mercadante.

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