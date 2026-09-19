“La Granja VIP 2”: así van las votaciones este 19 de septiembre 

Se acerca la eliminación en “La Granja VIP” y la tabla cambió después de la dinámica de la traición. Este domingo, 20 de septiembre, se conocerá el nombre de la segunda persona eliminada del programa de telerrealidad de TV Azteca.

El día de ayer, Carlos Trejo subió a la tabla de nominados gracias a una traición. Los granjeros que están en riesgo de eliminación son: Niurka, María Karunna, Kevyn “El Bicolor”, quien es la segunda vez que está nominado, Carlos Trejo y Mónica Escobedo.

Uno de ellos se convertirá en el segundo eliminado de esta temporada este domingo 20 de septiembre.

¿Cómo van las votaciones?

Las votaciones permanecerán abiertas hasta la noche del domingo 20 de septiembre. Sin embargo, el sitio especializado en temas de farándula “Vaya Vaya” realizó una encuesta que revela la intención del voto rumbo a la segunda eliminación de “La Granja VIP”.

Aunque los resultados no son oficiales, podrían marcar una tendencia en los resultados finales.

De acuerdo con la publicación, hasta este sábado 19 de septiembre, la granjera con mayor riesgo de salir de “La Granja VIP” es Niurka, con un 33 % de los votos. Le sigue el comediante Kevyn Contreras “El Bicolor”, con un 28 %.

En tercer lugar se encuentra Mónica Escobedo, con un 16%. Los participantes que están en verdadero riesgo de salir este domingo son Carlos Trejo, con un 15% (más los votos de Manelyk), y María Karunna, con un 8%.

Como se mencionó anteriormente, estos resultados no son oficiales, pero sí podrían mostrar la intención del voto rumbo a la segunda eliminación de la segunda temporada de “La Granja VIP”.

¿Dónde ver la eliminación de La Granja VIP?

La eliminación de “La Granja VIP” se transmite todos los domingos en punto de las 08:00 p.m. (hora México) por Azteca Uno. La conducción está a cargo de Adal Ramones, quien será el encargado de revelar el resultado de las votaciones y la identidad del segundo eliminado.

Para las personas fuera de Estados Unidos, se recomienda seguir el programa a través de las galas de YouTube.

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