Niurka explota contra Kunno después de que el influencer le dijera que la quería de suegra

El reality “La Granja VIP” continúa dando de qué hablar y, otra vez, Kunno y Niurka Marcos están en el centro de la polémica. En esta ocasión, el detonante fue la dinámica “El juego de la tierra”, donde el influencer lanzó una provocación cargada de ironía al decir que quería a la vedette “de suegra”, en referencia a los hijos de la cubana.

¿Cómo comenzó el conflicto?

Todo comenzó cuando le tocó el turno a Kunno de elegir a qué nominado le echaba tierra, una acción que cancelaba las posibilidades de ese concursante de luchar por la salvación. El creador de contenido aprovechó la oportunidad para apuntar directamente contra Niurka.

Frente a todos los granjeros, Kunno manifestó que su único deseo era que la audiencia le arrancara la cabeza “al alacrán” para que dejara de seguir esparciendo veneno entre los habitantes de la granja.

Niurka, en lugar de entrar en una confrontación directa, dijo: “Voy a responder como se le habla a la gente estúpida: sí, mi amor, lo que tú digas”.

Kunno no dejó pasar la réplica y lanzó una nueva provocación con un guiño hacia los hijos de la vedette: “Gracias, siempre tan educada… y yo que te quería de suegra”, dijo.

La respuesta de Niurka fue inmediata: “¡Qué asco! No quiero ni imaginarme esa escena”. Y enseguida añadió: “Hasta náusea me da… Tanta miseria en esa mente… ¿Cuál es tu talento, mijo?”.

Un enfrentamiento que viene de días atrás

Este nuevo enfrentamiento se suma al que ambos protagonizaron un día antes, cuando Kunno le exigió a Niurka que respetara su espacio físico. En aquella ocasión, el influencer señaló que ella lo había tocado y abrazado sin su consentimiento en dos oportunidades.

“Si te quedas, no me vuelvas a tocar por el bien de mi integridad, por el bien de mi público y de mi familia”, le dijo entonces.

En esa misma intervención, Kunno fue aún más categórico sobre la relación entre ambos dentro del programa.

“Te prohíbo que me vuelvas a tocar, que me des un beso de Judas y que además me quieras hacer creer que de verdad estás de mi lado”, afirmó. Y remató con una frase que cerró toda posibilidad de acercamiento: “No puedo tener una amistad contigo, ¿de acuerdo?”.

Frente a esa primera postura, Niurka decidió no defenderse: “No tengo nada que decir”.

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