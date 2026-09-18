Amazon amplía los reembolsos de hasta $51: millones de clientes recibirán dinero desde octubre

Millones de clientes de Amazon Prime que habían quedado fuera de las primeras rondas de reembolsos ahora podrán recibir dinero sin presentar una reclamación. Los nuevos pagos comenzarán el 1 de octubre y, bajo las reglas revisadas del acuerdo con la FTC, la compensación total para algunos usuarios podría alcanzar los $200.

Reembolsos que pueden llegar a $200

El acuerdo multimillonario entre Amazon y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) acaba de entrar en una nueva etapa que amplía considerablemente el número de clientes que podrían recibir dinero.

Una corte federal aprobó cambios en el programa de reembolsos que permitirán incorporar a millones de consumidores adicionales que no habían sido incluidos en las primeras rondas de pagos.

La principal diferencia es que estos clientes no tendrán que presentar un reclamo ni completar formularios. Si cumplen con los requisitos establecidos, Amazon enviará el dinero automáticamente a partir del 1 de octubre de 2026, según informó la FTC.

Además, el límite total que eventualmente puede recibir un consumidor subió de $51 a $200.

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Quiénes podrán recibir los nuevos reembolsos de Amazon Prime

El cambio más importante afecta a consumidores que utilizaron más beneficios de Amazon Prime de los permitidos en las primeras fases del acuerdo. Hasta ahora, una de las condiciones del programa limitaba los reembolsos a determinados clientes que habían utilizado menos de 10 beneficios Prime durante un período de 12 meses.

La orden revisada amplía esa cobertura. Ahora pueden resultar elegibles clientes que utilizaron entre 11 y 20 beneficios de Amazon Prime en cualquier período de 12 meses posterior a su inscripción.

Ese grupo había quedado fuera de las primeras fases del programa, pero Amazon comenzará a enviarle pagos automáticamente desde el 1 de octubre.

Según la página oficial actualizada de la FTC, para ser elegible una persona debe ser cliente de Amazon Prime en Estados Unidos y haber contratado la membresía mediante alguno de los procesos de inscripción cuestionados por el organismo, o haber intentado cancelar Prime a través del proceso online sin poder hacerlo, entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025.

También debe haber utilizado un máximo de 20 beneficios Prime durante algún período de 12 meses posterior a su inscripción. Entre esos beneficios se cuentan, por ejemplo, determinados productos de Prime Video o Prime Music incluidos con la membresía.

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No es necesario presentar una nueva reclamación

Este es uno de los puntos que pueden generar más confusión entre los clientes. En julio había terminado el plazo para presentar reclamaciones correspondientes a una fase anterior del acuerdo.

La nueva decisión cambia la situación para los consumidores que ahora ingresan al programa. No deberán llenar un formulario, responder un aviso ni presentar una nueva reclamación.

Amazon será responsable de identificar a los clientes elegibles y enviarles el dinero de manera automática.

Cómo llegará el dinero

Los reembolsos podrán llegar de tres maneras: a través de PayPal, Venmo o mediante un cheque enviado por correo postal.

Los clientes que reciban el pago deben prestar atención a los plazos. La FTC advierte que los pagos vencen 60 días después de su emisión, por lo que es importante aceptarlos o depositarlos a tiempo.

La agencia señala además que los consumidores elegibles deberán recibir el dinero correspondiente a esta etapa del programa antes de abril de 2027.

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El reembolso máximo ya no será de $51

Otra novedad significativa es el monto. Las primeras rondas establecían un máximo de $51 por consumidor elegible. Con la modificación aprobada por la corte, la cantidad total que eventualmente puede recibir una persona sube hasta $200.

La FTC explica que, si para febrero de 2027 los pagos efectivamente aceptados por los consumidores no alcanzaron el monto exigido por el acuerdo, Amazon deberá realizar una ronda adicional.

Los consumidores que ya hayan aceptado reembolsos podrán entonces recibir hasta $149 adicionales, de manera que la compensación acumulada podría llegar a $200. Esa última ronda comenzaría como máximo en abril de 2027 y también será automática.

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Amazon ya devolvió más de $845 millones

Los reembolsos forman parte del acuerdo por $2,500 millones alcanzado entre Amazon y la FTC en septiembre de 2025. Del total, $1,500 millones fueron destinados a compensar a consumidores, mientras que otros $1,000 millones correspondieron a una sanción civil.

Hasta septiembre de 2026, Amazon ya había distribuido más de $845 millones entre clientes Prime elegibles.

La FTC había acusado a la compañía de inscribir a millones de personas en Prime sin un consentimiento adecuado y de dificultar posteriormente la cancelación de determinadas membresías. Amazon sostuvo al alcanzar el acuerdo que la compañía y sus ejecutivos siempre habían cumplido la ley y afirmó que trabaja para que tanto el proceso de suscripción como el de cancelación de Prime sean claros y sencillos para sus clientes.

Cuidado con las estafas relacionadas con los reembolsos

La ampliación de los pagos también puede convertirse en una oportunidad para estafadores. La FTC hizo una advertencia específica: el organismo no está contactando a los consumidores para entregar estos reembolsos.

Amazon tampoco pedirá dinero para liberar un pago. Por eso, cualquier llamada, mensaje o correo electrónico que solicite realizar un pago, transferir dinero o entregar información sensible con la promesa de obtener el reembolso debe considerarse sospechoso.

Los consumidores con dudas sobre un pago pueden consultar directamente la página oficial del programa de reembolsos o comunicarse con el administrador del acuerdo.

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