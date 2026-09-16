Amazon sube salario mínimo a $20 por hora y suma beneficios a empleados

Amazon anunció un nuevo aumento salarial para parte de su fuerza laboral en Estados Unidos y sumará beneficios destinados a reducir los gastos cotidianos de sus empleados. La compañía elevará a $20 por hora el salario inicial mínimo para los trabajadores de operaciones de tiempo completo en Estados Unidos, un incremento de $1 por hora respecto del nivel anterior.

Con el ajuste, el salario promedio de estos empleados llegará a casi $24 por hora, mientras que Amazon calcula que la compensación total promedio supera los $32 por hora cuando se incorpora el valor de beneficios como seguro médico, educación y otros programas laborales.

La compañía informó que invertirá más de $1.5 mil millones en los nuevos aumentos salariales para sus empleados de operaciones en Estados Unidos.

Quiénes recibirán el salario mínimo de $20 por hora

El nuevo piso salarial está dirigido a los empleados de core operations de Amazon que trabajan a tiempo completo en Estados Unidos. Dentro de esta categoría se incluyen numerosos puestos vinculados con:

Centros de distribución.

Preparación y clasificación de pedidos.

Almacenamiento.

Logística.

Centros de entrega.

Otras tareas operativas.

Amazon señala que muchos de estos puestos no requieren experiencia laboral previa.

El cambio no significa que todos los empleados de Amazon pasarán a cobrar exactamente $20. Se trata del salario inicial mínimo para los puestos elegibles. Algunos empleados cobran más debido a su ubicación, antigüedad, función o nivel dentro de la compañía.

Amazon también mantiene un sistema de incrementos escalonados durante los primeros tres años de empleo.

Cuánto representa $20 por hora al año

Para un trabajador con una jornada de 40 horas semanales durante 52 semanas, un salario de $20 por hora equivale aproximadamente a $41,600 brutos al año, antes de impuestos y deducciones.

Con un promedio de casi $24 por hora, la remuneración anual equivalente rondaría los $49,920 bajo esa misma jornada.

Amazon sostiene además que, al sumar el valor económico de los beneficios, la compensación promedio total supera los $32 por hora. Eso equivaldría a más de $66,000 anuales bajo una jornada completa, aunque esa cifra no representa dinero recibido íntegramente como salario, ya que incluye beneficios laborales.

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Amazon dará 20% de descuento en Whole Foods

El aumento salarial llega acompañado de un beneficio que alcanzará a un grupo más amplio. A partir del 1 de octubre de 2026, todos los empleados de Amazon en Estados Unidos tendrán acceso a nuevos descuentos en alimentos y productos cotidianos.

Los beneficios serán:

20% de descuento en compras realizadas dentro de tiendas Whole Foods Market.

10% de descuento en productos elegibles de supermercado y artículos cotidianos comprados en Amazon.com.

10% de descuento en compras elegibles realizadas online en Whole Foods Market.

Amazon indica que los descuentos no tendrán un límite máximo de ahorro y podrán combinarse con determinadas promociones disponibles para miembros Prime.

El descuento presencial de Whole Foods incluye también áreas como el hot bar y salad bar, según la compañía.

Un nuevo beneficio bancario para empleados y sus familias

Amazon anunció además la creación de Day 1 Financial, un beneficio bancario ofrecido mediante First Tech Federal Credit Union. Los empleados elegibles y sus familias podrán acceder a una membresía que conservarán incluso después de dejar de trabajar en Amazon.

Entre sus características aparecen:

Cuentas corrientes y de ahorro sin tarifa mensual.

Sin saldo mínimo.

Sin cargos por sobregiro.

Posibilidad de abrir determinadas cuentas sin historial crediticio.

Acceso a miles de cajeros automáticos sin recargo.

Hasta $300 anuales de reembolso por tarifas de cajeros fuera de la red.

El programa comenzará a implementarse hacia finales de 2026 y Amazon espera que esté ampliamente disponible durante 2027.

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Qué otros beneficios ofrece Amazon

La compañía también destacó programas que ya forman parte del paquete de compensación de determinados trabajadores. Entre ellos, se encuentran cobertura médica desde el primer día para empleados regulares de tiempo completo, planes de salud desde $5 por semana con copagos de $5, membresía Prime gratuita para empleados elegibles y programas educativos.

A través de Career Choice, Amazon puede cubrir hasta $5,250 al año en matrícula para estudios y certificaciones mediante más de 475 instituciones educativas asociadas.

También ofrece plan 401(k) con aportes de la empresa, licencia parental remunerada y programas de asistencia en salud mental.

Amazon busca reforzar su oferta laboral

El aumento llega en un momento en que grandes empleadores estadounidenses compiten por trabajadores para centros logísticos, almacenes y operaciones de entrega. Amazon afirma que su salario inicial mínimo para estos puestos aumentó más de 17% durante los últimos tres años.

El nuevo piso de $20 por hora, junto con los descuentos en alimentos y los beneficios financieros, amplía la estrategia de la compañía para atraer y retener trabajadores en una de las mayores operaciones logísticas de Estados Unidos.

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