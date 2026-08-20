7 trabajos disponibles en Texas y con salarios altos

En Texas puedes encontrar empleos que no requieren una capacitación profesional avanzada o una carrera universitaria. Algunos oficios pueden convertirse en una vía para mejorar los ingresos familiares y, probablemente solo requieran un entrenamiento, licencia o experiencia.

Según datos salariales de la Oficina de Estadísticas Laborales (BSL), los pagos suelen superar el promedio de salario por hora, sin embargo, pueden variar según ciudad, experiencia, certificaciones y empleador.

Si buscas una alternativa laboral con posibilidades de crecimiento, estos siete trabajos destacan por sus niveles de remuneración.

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7 empleos con salarios altos y disponibles en Texas

1. Conductor de camión con CDL

El transporte de carga es una de las opciones más atractivas, pero debes obtener una licencia comercial. Considera que en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS) anunció que los exámenes teóricos para obtener una licencia comercial (CDL) ya no pueden realizarse en español.

En Texas, las estimaciones salariales de 2026 sitúan el ingreso promedio de un conductor con CDL alrededor de $35.21 por hora, aunque el sueldo puede variar considerablemente según el tipo de carga, rutas y experiencia.

La principal barrera de entrada es obtener la licencia correspondiente y cumplir los requisitos para conducir vehículos comerciales.

Durante los últimos meses, el estado ya había endurecido diversas reglas relacionadas con licencias comerciales para ciertos grupos de inmigrantes, lo que ha provocado preocupación en sectores vinculados al transporte y la logística.

2. Electricista

Los electricistas tienen una remuneración mediana de aproximadamente $28.16 por hora, según los datos de 2025 recopilados por CareerOneStop a partir de estadísticas del Departamento de Trabajo.

Muchas personas ingresan como aprendices o ayudantes y adquieren experiencia mientras avanzan hacia certificaciones y licencias que pueden elevar sus ingresos.

3. Técnico de aire acondicionado

En Texas, donde las altas temperaturas mantienen una fuerte demanda de sistemas de aire acondicionado, los técnicos de calefacción, ventilación y refrigeración tienen una mediana salarial de $27.77 por hora. El nivel superior registrado alcanza $39.36 por hora.

Es un oficio que puede aprenderse mediante formación técnica y experiencia práctica. Para un trabajador que desarrolla conocimientos especializados, representa una posibilidad de aumentar sus ingresos con el tiempo.

4. Soldador

La soldadura es otra alternativa para quienes prefieren un trabajo práctico en industrias como construcción, manufactura, energía y mantenimiento. El salario mediano registrado para soldadores es de $25.64 por hora, mientras que el nivel superior llega a $38.58.

Aunque aprender correctamente el oficio requiere capacitación y práctica, no exige una licenciatura universitaria. Las certificaciones y la experiencia en determinados tipos de soldadura pueden abrir la puerta a puestos mejor remunerados.

5. Conductor de autobús

Conducir autobuses también puede convertirse en una opción laboral interesante. Los datos oficiales sitúan en $23.43 por hora el salario promedio de los conductores de autobuses de transporte e interurbanos en Texas. El 10% con mayores ingresos alcanza al menos $31.20 por hora.

Algunas vacantes incluso establecen requisitos educativos relativamente accesibles. Por ejemplo, un puesto de conductor de autobús escolar publicado en Fredericksburg ISD para el ciclo 2026-2027 ofrece $29.35 por hora y señala como deseable un diploma de secundaria o equivalente, además de la licencia y certificaciones correspondientes.

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6. Instalador de sistemas de seguridad

Los instaladores de alarmas y sistemas de seguridad tienen una remuneración mediana de $25.13 por hora en Texas, según los datos de 2025. Los trabajadores situados en el extremo superior de la distribución alcanzan $36.41 por hora.

El trabajo puede incluir la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de alarma, cámaras y otros dispositivos de seguridad. La formación técnica y la experiencia pueden ser más importantes que un título universitario.

7. Técnico de mantenimiento industrial

El mantenimiento de maquinaria y equipos industriales puede ofrecer ingresos todavía mayores. Para técnicos que reparan equipos eléctricos y electrónicos industriales y comerciales, Texas registra una mediana de $35.81 por hora, con un nivel superior de $52.57.

Es uno de los trabajos de esta lista que puede requerir mayor preparación técnica, pero sigue siendo una alternativa distinta a una profesión universitaria. La experiencia con maquinaria, electricidad y sistemas industriales puede convertirse en una vía para avanzar hacia puestos mejor pagados.

Lo importante es no confundir el salario promedio con una cantidad garantizada. El ingreso real dependerá de la ciudad de Texas, las horas trabajadas, los turnos, las horas extra, la experiencia, las licencias y las certificaciones que tenga cada trabajador.

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