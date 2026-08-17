Alerta para residentes de Texas: ciudades evalúan subir impuestos y recortar servicios

Los residentes de varias de las ciudades más grandes de Texas podrían sentir en el bolsillo los problemas presupuestarios de sus gobiernos locales. Austin, San Antonio, Fort Worth y Dallas enfrentan déficits importantes y están considerando distintas combinaciones de aumentos de impuestos, mayores tarifas y recortes de servicios para equilibrar sus cuentas.

Los agujeros presupuestarios van desde $51 millones en Dallas hasta $158 millones en San Antonio en los próximos dos años.

El impacto no será igual en todas las ciudades. Mientras algunos propietarios podrían pagar cientos de dólares adicionales al año, otros incluso verían una pequeña reducción de impuestos, aunque compensada por tarifas municipales más altas.

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Austin: más de $400 adicionales entre impuestos y tarifas

Austin es donde el impacto para el propietario promedio aparece más claro. La ciudad aumentó su tasa del impuesto a la propiedad hasta el máximo permitido por la legislación estatal sin convocar una votación. Para el dueño de una vivienda promedio, eso representa unos $195 adicionales al año, equivalente a un incremento de 7.4% en la parte municipal del impuesto.

Pero ese no será el único aumento. Al sumar nuevas tarifas municipales, la factura anual típica que un propietario paga a la ciudad crecerá en más de $400, según el presupuesto.

El objetivo es absorber el aumento de costos y evitar un déficit estructural que las autoridades habían proyectado en más de $122 millones para comienzos de la próxima década.

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San Antonio estudia subir el property tax por primera vez en décadas

San Antonio enfrenta un déficit estimado de $158 millones durante los próximos dos años y analiza aumentar su tasa del impuesto a la propiedad por primera vez en más de tres décadas.

De concretarse la propuesta, el propietario de una vivienda promedio pagaría aproximadamente $2.95 más por mes, unos $35.40 adicionales al año, según explicó el administrador municipal Erik Walsh. Al mismo tiempo, la ciudad analiza alrededor de $90 millones en recortes de gastos.

La crisis presupuestaria también abrió un debate sobre otro proyecto multimillonario: la alcaldesa Gina Ortiz Jones quiere que los votantes decidan si la ciudad debe destinar aproximadamente $489 millones de fondos públicos para una nueva arena de los San Antonio Spurs.

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Fort Worth subiría la tasa, pero algunos propietarios pagarían menos

La situación de Fort Worth es más particular. La ciudad enfrenta un déficit de $94.4 millones y su presupuesto recomendado propone elevar la tasa del impuesto a la propiedad de $0.6700 a $0.7020 por cada $100 de valor tasado.

Sin embargo, la caída del valor de muchas propiedades podría hacer que el propietario típico termine pagando aproximadamente $17 menos al año en impuestos municipales, pese al aumento de la tasa. Ese ahorro probablemente desaparezca al sumar aumentos en servicios como agua y recolección de residuos.

El presupuesto también incluye fuertes ajustes: la ciudad propone eliminar 51 puestos vacantes, congelar otros 121 y realizar reducciones en determinados programas.

Las autoridades sostienen que aumentar la tasa permitiría evitar recortes todavía más severos, como posibles cierres de bibliotecas y centros comunitarios.

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Dallas: menos impuestos, pero también menos servicios

Dallas tomó un camino diferente. La ciudad enfrenta un faltante presupuestario de aproximadamente $51 millones, pero sus autoridades analizan una pequeña reducción de impuestos que podría ahorrar al propietario promedio alrededor de $61 al año.

El problema es que el ajuste vendría acompañado de recortes. Entre las medidas previstas aparecen más de 100 despidos, reducción de horarios en bibliotecas y ajustes en programas vinculados con parques, vivienda y servicios comunitarios.

También surgieron propuestas menos habituales para recaudar o ahorrar dinero. El alcalde Eric Johnson planteó, por ejemplo, cobrar entradas más caras a quienes no viven en Dallas para ingresar al Dallas Zoo y al Dallas Arboretum, además de alquilar espacios dentro de bibliotecas a cafeterías.

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Por qué las grandes ciudades de Texas tienen problemas de dinero

No existe una sola causa detrás de los déficits. Las ciudades están recibiendo menos ingresos por impuestos a las ventas en medio de una economía más lenta, mientras aumentan los costos relacionados con personal, salud pública, seguridad y otros servicios municipales.

También se desaceleró el crecimiento del valor de las propiedades. En San Antonio y Fort Worth, incluso, las valuaciones han disminuido, lo que reduce una de las principales fuentes de ingresos municipales.

A esto se suman las restricciones impuestas por Texas sobre cuánto pueden aumentar los gobiernos locales la recaudación del impuesto a la propiedad sin pedir autorización a los votantes.

La legislación estatal limita generalmente a 3.5% el aumento anual de determinados ingresos por property tax sin una elección, una norma que autoridades locales señalan como otro factor que reduce su margen para cubrir costos crecientes.

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